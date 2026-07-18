Chiz nanawagan og reporma nga nanalipod sa mga konsumidor

NIDUSO og balaodnon si Senador Francis “Chiz” Escudero nga nagtanyag og dako nga kausaban sa sistema sa regulasyon sa nasod pinaagi sa pagbalhin sa pipila ka katungdanan sa Food and Drug Administration (FDA) ngadto sa ubang ahensya sa gobiyerno nga mas haom sa matang sa produkto.
Ubos sa Senate Bill No. 2310 o ang “Product Regulatory System Reform Act,” ang pag-regulate sa mga hilaw ug wala maproseso nga pagkaon ibalhin ngadto sa Department of Agriculture (DA).
Samtang ang mga processed food, cosmetics, ug uban pang consumer goods ipailawom na sa Department of Trade and Industry (DTI).
Matod ni Escudero, kini aron mapadali ang proseso, mawala ang kalangan sa mga permit, ug mas maprotektahan ang publiko pinaagi sa paggamit sa mga ahensya nga adunay saktong teknikal nga kaalam.
Aron dili malangay ang serbisyo, ang mga kasamtangang permit magpabilin nga balido hangtod nga kini mo-expire, ug ang mga nagpaabot nga aplikasyon tiwason na sa ahensya diin kini gibalhin. / PR