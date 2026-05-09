Chiz nanawagan sa DOF, BSP mohulma og responsive strategy batok inflation

Nanawagan si Senator Francis “Chiz” Escudero sa kagamhanan nga palig-unon ang mga panalipod batok sa nagkagrabe nga pagsaka sa presyo sa mga paliton, human nitala ang headline inflation og 7.2 porsiyento sa tibuok nasod niadtong Abril.
Nisaka ang inflation ngadto sa 10.8 porsiyento sa Central Visayas ug 9.9 porsiyento sa Zamboanga Peninsula, ang pipila sa labing taas nga natala gawas sa Metro Manila.
Matod ni Escudero, ang double-digit nga pagsaka sa Central Visayas ug ang hapit na mag-double digit sa Zamboanga nagpakita sa dinalian nga panginahanglan sa koordinasyon tali sa fiscal ug monetary authorities.
Gipasabot niya nga ang mga pamilya ug mga mag-uuma ang labing apektado sa pagsaka sa presyo sa pagkaon, krudo, ug pletehan.
Suma sa Philippine Statistics Authority (PSA), ang inflation paspas nga nisaka gikan sa 4.1 porsiyento niadtong Marso.
Ang maong pagsaka giduso pagkaon, transportasyon, pabalay, kuryente, gas, ug krudo.
Gawas sa Metro Manila, ang inflation mi-average og 7.7 porsiyento.
Nagpabilin ang Central Visayas nga maoy hotspot sa inflation sa nasod sulod na sa siyam ka sunod-sunod nga buwan tungod sa 10.8 porsiyento niini nga giduso sa presyo sa pagkaon ug transportasyon.
Bisan kon duna siyay pagsalig sa economic team sa administrasyon, gihimug-atan ni Escudero nga kinahanglang magkaduol ang lihok sa Department of Finance (DOF) ug sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). / PR