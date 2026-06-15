Chiz: Non-tax revenue maghatag og dugang pundo sa panudlanan

Pabilin nga lig-on ang baruganan ni Senador Francis “Chiz” Escudero nga ang nasudnong kagamhanan kinahanglan mokonsiderar sa mga non-tax revenue o dili buhis nga tinubdan sa kita, lakip na ang pag-bidding sa explorations and productiion agreement tali sa lokal o “indigenous” nga coal resources sa nasud.
Ang senador namahayag niini samtang nagpadayon ang mga economic managers sa pagtuon sa mga pamaagi aron mapalig-on ug masiguro ang pundo sa mga programa sa social protection, energy transition, ug malungtarong kalig-on sa panalapi.
Hangtod karon, ang ubang mga proposal sa buhis nagpabiling gi-review isip kabahin sa mas lapad nga estratehiya sa panalapi sa gobyerno.
Apil sa mga ginatan-aw ang mga posibleng pag-usab sa excise tax sa mga ilimnon'g tam-is ug pipila ka produktong pagkaon, ang Motor Vehicle Road User’s Tax (MVRUT), ug ang gisugyot nga excise tax sa single-use plastics (SUPs).
Giklaro ni Escudero nga ang pagpahamtang og bag-ong buhis ipatuman lang og wa nay laing mahimo ug ang labing importante ang efficient revenue collection ug hingpit nga paggamit sa existing non-tax opportunities. / PR