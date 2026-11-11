Chiz: Wa mahalin nga condo ipabahay program sa govt.

Nagtinguha si Senador Francis “Chiz” Escudero nga iapil sa pabahay program sa gobiyerno ang liboan ka mga condominium unit nga wala mahalin, aron kahatagan og desente ug ubos nga presyo nga housing alang sa mga Pilipino.
Gipadayag ni Escudero ang maong tinguha atol sa iyang Chiz Wiz! podcast niadtong miaging mga adlaw, ug anaa si Undersecretary Marisol Anenias sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ug Colliers Philippines Research Director Joey Roi Bondoc.
Gipahibawo ni Bondoc nga adunay 80,000 ka mga wala mahalin nga condo unit sa National Capital Region (NCR), ug sagad sa maong mga unit gitukod alang unta sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo).
Gihulagway ni Escudero ang maong sitwasyon gihulagway nga usa ka “housing paradox” o pagsumpaki sa kahimtang sa pabahay sa nasod, samtang liboan ka condominium unit ang walay nagpuyo, minilyon sab ka Pilipino ang way tarong nga kapuy-an.
Matod pa niya, nagpakita kini sa panginahanglan nga ipahiuyon ang kasamtangang suplay sa mga balay ngadto sa tinuod nga panginahanglan ug kapasidad sa pinansiya sa mga pamilyang Pilipino.
“Why build from scratch when there are already existing units that can be made available to our people?” matod pa sa senador.
Si Escudero, chairman sa Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, niingon nga ang gobiyerno ug mga developer kinahangla’ng maghisgot kon unsaon nga ang wa mapuy-i nga condominium unit mapuslan.
Ilabi nga gipalapdan ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino (4PH) Program. Pinaagi niini, mas daghang pamilya ang makakuha og desente nga puy-anan pinaagi sa mga kasamtangang yunit imbes nga maghulat pa sa pagtukod og bag-ong mga balay.
Sumala ni Anenias, gitugotan na sa DHSUD ang mga developer nga iapil sa 4PH Program ang ilang units nga wa mapahimusli, apan dili ikalimod nga gamay ra ang ilang maginansiya o mag-antos sa kadako sa alkansi tungod kay pabilin kining bakante. / PR