CHO: Mandaue gipaubos sa ‘white alert’ sa dengue

Makapaalarma ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Dakbayan sa Mandaue hinungdan nga ang lokal nga awtoridad sa panglawas nipaubos sa code white alert.

Gikan sa Enero hangtod Septiyembre 11, 2024, 703 ka kaso sa dengue ang natala, nga adunay lima nga namatay, usa ka dali nga pagtaas gikan sa 164 nga mga kaso nga gitaho sa parehas nga panahon sa miaging tuig, nga wala’y namatay.

Gikompirmar ni City Health Officer (CHO) Dr. Debra Catulong ang maong mga numero atol sa press briefing niadtong Huwebes, Septiyembre 12.

Sa naunang report sa CHO niadtong Sept. 1, adunay 520 ug upat ang namatay nga natala. Sa miaging duha ka semana nga nag-inusara, ang lungsod nagreport sa 183 nga bag-ong mga kaso ug usa ka dugang nga pagkamatay, nga milabaw sa epidemya nga threshold.

Sa 27 ka barangay sa dakbayan, ang pagsaka sa mga kaso maoy labing gipahayag niadtong Septiyembre diin ang Barangay Tabok ang nataho nga adunay labing daghan nga nataptan, gisundan sa Paknaan, Looc, Tabok ug Tipolo.

Matod ni Catulong nga sagad sa mga bata daling maapektuhan sa dengue.

Ang siyudad karon hugot nga nagmonitor sa sitwasyon tungod kay ang padayon nga paglapas niini sa threshold sulod sa tulo ka sunodsunod nga mga semana mahimong mosangpot sa pagdeklarar sa dengue outbreak. Apan matod ni Dr. Catulong nga ang Department of Health (DOH) sa Central Visayas lang ang adunay awtoridad sa paghimo og opisyal nga deklarasyon.

Si Catulong niingon nga ang dengue task force sa dakbayan gi-aktibo na usab diin ang mga representante gikan sa nagkalainlaing departamento, dili lang sa panglawas, ang nag-apil sa koordinasyon.

Isip kabahin sa mga lakang, gihingusgan sa mga barangay ang ilang cleanup drives diin gipangusgan ang mga paningkamot ngadto sa tulo ka beses sa usa ka semana sa pagwagtang sa mga dapit sa pagpasanay sa lamok.

Ang CHO mipakusog usab sa ilang entomological survey diin paspas nga nagsusi sa mga dapit diin gikataho ang mga kaso sa dengue lakip na ang hingpit nga pagsusi sa mga panimalay sa mga nadayagnos nga adunay sakit.

"We have to accept that the cases are already here, so we must focus on preventing them from growing further," matod ni Catulong.

Ang kanunay nga paglimpyo sa palibot ug paghubas sa wala nay maoy mga importanteng lakang sa pagpugong sa mga ulod sa lamok nga mapusa.

Gawas sa cleanup drives, ang mga barangay nagpahigayon ug regular nga fogging operations atol sa peak mosquito activity nga mahitabo duha ka oras sa dili pa mosubang ang adlaw ug duha ka oras sa dili pa mosalop ang adlaw.

Ang CHO nagpahigayon usab ug mga kampanya sa edukasyon sa mga barangay aron sa pagpahibawo sa kamahinungdanon sa mga pamaagi sa paglikay sa dengue.

Ubos sa white alert, ang tanang surveillance health facilities sa rehiyon fully operational na, stocked sa medical supplies, fluids, ug mga tambal.

Gitukod usab sa mga ospital ang Dengue Fast Lanes aron masiguro ang dinalian nga pagtambal sa mga pasyente nga na-dengue. / CAV