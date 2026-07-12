Chopchop nga biktima, nakaplagan sa Talisay

Nakugang ang mga residente sa Dawis Road, Barangay Cansojong, dakbayan sa Talisay human mapalgan ang putol nga ulo sa gituohang usa ka babaye alas 11:50 sa buntag niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026.
Ang Talisay City Police Station unang nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen labot sa maong nadiskubrehan. Dali nga miresponde ang mga imbestigador ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon aron pagsusi sa report.
Base sa inisyal nga impormasyon, usa ka e-bike driver nga giila lang sa alyas nga "RJ" ang nakakita sa ulo. Samtang nanguha og mga basura nga mabaligya si RJ, iyang naagian ug nakit-an ang putol nga ulo nga nasagol sa mga basura.
Iya gilayong gipahibalo ang kapulisan, nga ni-koordinar pud dayon sa Scene of the Crime Operation (SOCO) aron ipaubos sa forensic examination ang maong ulo.
Pagka alas 8:30 sa gabii sa susamang adlaw, usa ka Kye Basilio Tupas, taga Zamboanga City, ang personal nga niadto sa buhatan sa kapulisan sa Talisay uban sa iyang bayaw nga babaye aron ipa-blotter ang pagkawala sa iyang inahan.
Giila ang maong inahan nga si Pilar Basilio, naila usab nga si Katha Saavedra, 48 anyos, kinsa nagtrabaho isip stay-in caregiver kang Carmencita Rojas Abarquez sa Vergara Village, Barangay San Isidro, dakbayan sa Talisay.
Matod ni Kye, kataposang nagpadala og mensahe ang iyang inahan niadtong Hulyo 4. Gihulagway nila kini nga kadudahan sanglit matag adlaw man gyod kini nga mo-chat kaniya. Dihang niadto sila sa balay sa amo niini sa Vergara Village niadtong Hulyo 8 aron mangutana, giingnan lang sila nga duha na ka adlaw nga missing ang inahan ug nilakaw kini nga wala mananghid. Giingon usab sa amo nga ila na kining gi-report sa polis.
Tungod sa kabalaka human sila gipahibalo sa silingan nga dunay napalgan nga ulo sa tawo sa Cansojong, daling nisusi sa police station ang pamilya.
Aron masiguro kon si Pilar ba ang tag-iya sa maong ulo, nipaubos na sa buccal swab ang pamilya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa DNA examination.
Pipila ka oras human napalgan ang ulo, nakaplagan usab sa mga awtoridad ang usa ka lawas nga wala nay ulo ug padulong na nga madugta, pipila lang ka metros ang gilay-on gikan sa dapit diin nakit-an ang putol nga ulo.
Sa pagkakaron, padayon pang gisubay sa kapulisan kon ang maong lawas konektado ba sa napalgang ulo. / AYB