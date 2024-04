Chopper nahagsa; 2 ka piloto namatay

Usa sa duha ka mga piloto nga namatay sa pagkahagsa sa Philippine Navy (PN) training helicopter sa Draga Recla. Area sa Barangay 57, dakbayan sa Cavite niadtong Huwebes sa buntag, Abril 11, 2024, taga dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang Sugbuanong piloto mao si Lt. Jan Kyle Borres, 36, graduwado sa University of the Philippines (UP) Cebu High School batch 2006 ug Philippine Military Academy (PMA) batch 2010.

Samtang, ang laing piloto nga kauban niya sa Naval Airwing Sangley Point Cavite City mao si ENS Izzah Leonah Taccad, 27.

Ang tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga si Colonel Francel Padilla niingon nga alas 6:45 sa buntag, ang two-seater PN Robinson training helicopter nihimo sa emergency procedures apan nahagsa duol sa merkado publiko sa Cavite City.

Ang duha ka mga piloto daling gidala sa labing duol nga tambalanan apan wala magdugay gideklarar nga namatay.

Sa usa ka pamahayag, ang PN niingon nga ang chopper nilupad gikan sa Sangley Airport alang sa pagpahigayon sa usa ka pagbansay-bansay nga paglupad.

Gimando sa Navy ang temporaryo nga pagpahunong sa pagpalupad sa tanan nga susama nga abyon samtang naghulat sa resulta sa imbestigasyon aron mahibal-an ang hinungdan sa pagkahagsa. / RRM / TPM / SunStar Philippines