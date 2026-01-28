Chot kontrahon sa iyang anak?

Posibleng kontrahon si TNT Tropang 5G coach Chot Reyes sa iyang kaugalingong anak sa umaabot.
Nasuta gikan sa kasaligang mga tinubdan nga adunay plano ang Manny V. Pangilinan group nga tangtanganon si Josh isip assistant ni Chot sa TNT aron ipuli ni NLEX Road Warriors coach Jong Uichico.
Ang TNT ug NLEX nahilakip sa mga magsuong puwersa sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Uichico, kinsa nakadaog na og siyam ka mga titulo sa PBA kaniadto, gikuha sa NLEX niadtong 2024 apan ubos sa iyang paggiya, kutob ra sa quarter-finals ang naabot sa Road Warriors. / ESL