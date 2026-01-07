CHR 7 giawhag sa pagsusi sa gihimong pagdakop sa vendors

Pormal nga gihangyo ni Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. ang Commission on Human Rights sa Central Visayas (CHR) 7 sa pagpahigayon og motu proprio nga imbestigasyon kalabot sa giingong abusadong pagdakop sa labing minos tulo ka mga vendor sa Plaza Sugbo.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Enero 7, 2026, nga gipunting ngadto kang CHR 7 Regional Director Atty. Arvin Odron, gihisguotan ni Alcover ang mga insidente nga giingong naglambigit sa sobra nga puwersa ug dili maayong pagtratar sa mga miyembro sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, and Enhancement (Probe) team sa dakbayan ngadto sa mga dinakpan.
Ang maong mga insidente gikatahong nahitabo niadtong Nobiyembre 2025 ug niadtong Disyembre 16, 2025, ug narekord sa nagkadaiyang mga asoy ug taho, sumala sa konsehal.
“These matters raise serious human rights concerns that merit independent and impartial investigation,” matod ni Alcover sa iyang sulat.
Niingon ang konsehal nga sa sinugdanan, nagtinguha siya nga mangayo og resolusyon gikan sa Konseho sa Dakbayan aron pormal nga hangyuon ang CHR sa pag-imbestigar sa mga insidente.
Apan, iyang giingon nga ang maong sugyot wala madayon human kini babagi sa pipila ka mga miyembro sa konseho nga alyado sa kasamtangang mayor sa dakbayan.
“Given this development, and in keeping with my sworn duty to uphold the Constitution, protect human dignity, and ensure accountability in government actions, I am constrained to bring this matter directly to your office,” dason sa konsehal.
Gipasiugda sa konsehal nga ang iyang hangyo wala’y bulok sa politika kondili gihimo kini “solely in the interest of truth, justice, and the protection of human rights,” partikular na sa mga marginalized sectors.
Matod ni Alcover, iyang gilakip ang mga anaa nga dokumento, mga taho, ug uban pang suportadong materyales aron makatabang sa ebalwasyon sa CHR sa maong kaso ug nipadayag siya sa iyang kaandam nga mokooperar sa hingpit kon duna pay dugang impormasyon nga gikinahanglan. / CAV