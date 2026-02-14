Chris Paul miretiro na

Human sa duha ka dekada nga pagduwa nianunsiyo ang point guard nga si Chris Paul nga moretiro na siya sa National Basketball Association (NBA) niadtong Sabado, Pebrero 14, 2026 (PH time).

Si Paul nga nailhan sa angga nga “Point God ug “CP3” niduwa og 21 ka tuig sa liga ubos sa New Orleans Hornets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs and the Los Angeles Clippers.

Nawad-an og team si Paul human kini gi-trade sa Clippers ngadto sa Raptors. Apan ang Raptors igo ra ni-waive sa beterano nga si Paul.

Ang 40-anyos nga si Paul usa ka 12-time All-Star, 11-time member sa All-NBA teams, 9-time All-Defensive teams member, Rookie of the Year, two-time Olympic gold medalist ug member sa NBA's 75th Anniversary Team.

Si Paul nipadayag sa iyang pasalamat sa NBA ug sa nabuhat sa sports nga basketball kaniya.

“While this chapter of being an “NBA” player is done, the game of basketball will forever be engrained in the DNA of my life. I’ve been in the NBA for more than half of my life, spanning three decades,” suwat ni Paul sa iyang Instagram post.

Si Paul nag-average og 16.8 puntos, 4.4 rebounds ug 9.2 assists sa iyang NBA career. Second all-time si Paul nga adunay 12,552 assists ug 2,728 steals.

Siya pud ang unang player nga nakahimo og at least 20,000 puntos samtang nag-record og at least 10,000 assists. Ang uban nga nakabuhat niini si LeBron James ug Russell Westbrook.

"On behalf of the NBA, I congratulate Chris on an extraordinary career and thank him for his friendship, partnership and lasting contributions to our game,” padayag ni NBA commissioner Adam Silver sa statement.

Si Paul usa sa pito ka players na nakaduwa og 21 ka seasons pataas sa liga kauban sila James (23 seasons), Vince Carter (22 seasons), Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis ug Robert Parish (21 seasons).

Sa iyang tibuok career nakaabot si Paul og 400 million in career earnings, unom lang ka players sa league history ang nakabuhat niini.

Gawas sa korte, nakabuhat pud og milestone si Paul kay siya man ang kanhi presidenti sa National Basketball Players Association ug mao ang naningkamot nga madayon ang “bubble” tournament niadtong panahon sa 2020 Covid-19 pandemic. / RSC