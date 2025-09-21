Christian business group nilagda og pamahayag batok korapsyon
Nangayo og hustisya ang usa ka grupo sa mga negosyanteng Kristiano alang sa gitawag niini nga "dako nga korapsyon" sa flood control ug infrastructure projects sa nasud.
Ang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals (BCBP) nipadayag sa ilang kasagmuyo batok sa sayop nga binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno ug sa pribado nga sektor.
Ang pamahayag gipirmahan ni BCBP National President Ani Serra niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025.
"The BCBP will never tolerate these unchristian acts, corruption in the highest degree and dishonesty of the people in government who are supposed to protect the interest of the public," matud sa BCBP sa ilang pamahayag.
Isip usa ka faith-based community, ang BCBP nagtuo nga ang mga opisyales sa gobyerno kinahanglang molihok nga matinud-anon, motuman sa ilang gipanumpaan sa katungdanan, ug makigbatok sa korapsyon nga walay giapas nga personal o politikal nga ganansya.
Gihisgutan sa grupo nga ang pagkamatinud-anon dili lang usa ka moral nga responsibilidad kon dili usa ka praktikal nga panginahanglan alang sa pag-uswag sa nasud.
Ang usa ka matinud-anon nga gobyerno, matod sa BCBP, nagpabalik sa pagsalig sa publiko, nagpamenos sa korapsyon, ug nagpalambo sa pagtubo sa ekonomiya pinaagi sa pagdani sa mga mamuhonan.
Gipalig-on usab niini ang demokrasya pinaagi sa pagsiguro sa patas nga eleksyon ug usa ka naglihok nga sistema sa hustisya.
Aron masumpo ang ilang nakita nga pagkadugta sa integridad, ang grupo nanawagan alang sa piho nga mga lakang: Estrikto nga pagpatuman sa mga balaod batok sa korapsyon, lifestyle checks ug full transparency sa SALNs (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth) sa mga opisyal sa gobyerno, proteksyon sa mga whistleblowers, civic education alang sa mga botante ug digital governance aron makunhoran ang tawhanong paghukom. / CDF