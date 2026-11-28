Giusbawan sa Government Service Insurance System (GSIS) ang maximum Christmas cash gift alang sa ilang mga pensioner gikan sa P10,000 ngadto na sa P15,000, nga ipagawas sa Disyembre 1.
Sa usa ka video message nga gi-post sa Facebook page sa ahensya, gianunsyo ni GSIS President ug General Manager Wick Veloso ang mas taas nga cash gift uban sa mas sayo nga pagpagawas sa pension alang sa Disyembre ug ang gipalapdan nga loan programs.
“Bilang pasasalamat sa inyong tapat na paglilingkod sa bayan, itinaas natin ang maximum Christmas Cash Gift mula PHP10,000 tungo sa PHP15,000 ,” matod ni Veloso.
Iya usab nga gikompirmar nga isulod na sa account sa mga kwalipikadong pensioner ang maong cash gift sa Disyembre 1 isip dugang pinansyal nga suporta sa dili pa ang Pasko.
Gawas niini, isayo usab sa GSIS ang pagpagawas sa regular monthly pension gikan sa Disyembre 8 ngadto na sa Disyembre 4 aron makapangandam ang mga retirado sa ilang gastuhanan sa holiday.
Samtang, mahimo na usab nga maka-avail ang mga pensioner sa GSIS Solar Energy Loan (GSEL) ug GSIS E-Mobility Loan (GEML) nga gituyo aron makatabang sa pagpakunhod sa ilang bayranan sa kuryente ug pletehan.
Matod ni Veloso, ang maong gipalapdan nga pautang nagsuporta sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga paluagan ang pinansyal nga palas-anon sa mga pamilyang Pilipino.
“Tatlong magandang balita ang hatid ng inyong GSIS ngayong Pasko,” dugang ni Veloso.
Sa ngalan ni GSIS Chairperson Rick Blancaflor ug sa Board of Trustees, nanghinaot si Veloso nga ang maong mga dugang benepisyo makahatag og mas hayahay nga pagretiro ug selebrasyon sa Pasko alang sa mga pensioner. / PNA