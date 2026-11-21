Mopakatap ang Dakbayan sa Mandaue og 300 ka mga security personnel alang sa tinuig niining Christmas lighting ceremony sa Lunes, Nobiyembre 23, 2026, samtang nangandam ang mga awtoridad sa gibanabanang 12,000 ngadto sa 15,000 ka mga manan-away.
Matod ni Mandaue City Police Office (MCPO) City Director Police Colonel Cirilo Acosta Jr., anaa na sa katapusang hugna ang kapulisan sa ilang pagpangandam sa seguridad uban sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga gipangulohan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Gibutyag ni Acosta nga ang MCPO mopadala og kapin sa 180 ka mga polis, samtang ang dugang pwersa gikan sa ubang ahensya sa kagamhanan ug mga security unit maoy mokompleto sa moabot 300 ka mga personnel.
Lakip sa ipakatap ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Coast Guard (PCG), Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM), Barangay Public Safety Officers (BPSO), ug City Security Unit.
“We are already in the final phase of preparations for the deployment of our security personnel because we are expecting around 12,000 to 15,000 individuals or spectators who will attend the Christmas lighting, which is a tradition in Mandaue City,” matod ni Acosta.
Dugang niya, magbutang sab sila og mga reserve personnel nga naka-standby aron motubag kon adunay dugang panginahanglan sa seguridad atol sa kalihukan.
Gawas sa Christmas lighting, pahugtan sab sa MCPO ang seguridad palibot sa Mandaue City Hall atol sa giplanong mga kalihukan sa food park gikan sa Disyembre 7 ngadto sa 17, diin dugangan ang mga polis sa maong dapit tungod sa pagdagsa sa mga tawo.
Pahugtan usab sa kapulisan ang intelligence monitoring aron malikayan ang pagpangawat, pagpanguot, ug uban pang krimen sa mga huot nga publikong lugar panahon sa kapaskohan.
Matod ni Acosta, ang mga intelligence unit sa tanang police station, MCPO headquarters, ug regional headquarters motabang sa pagpaniid sa mga kadudahang indibidwal, ilabi na ang mga repeat offender nga posibleng mamiktima sa dagkong panagtapok.
Ipatuman usab sa mga awtoridad ang hugot nga mga regulasyon sulod sa lugar sa Christmas lighting alang sa kaluwasan sa publiko.
Dili pasudlon ang mga hubog sa venue, ug gidili sab ang pagpanigarilyo aron malikayan ang aksidenteng pagkapaso ug panagbangi sa mga manan-away.
Idili usab ang pagdala og armas, hait nga mga hinagiban, ug uban pang mga butang.
Gipahinumdoman sab ni Acosta ang mga ginikanan ug guardian nga nagpabiling epektibo ang curfew alang sa mga menor de edad gikan sa alas 10:00 sa gabii hangtod sa alas 4:00 sa kaadlawon tibuok holiday season.
Ang mga polis sa 27 ka barangay sa Mandaue, uban sa mga BPSO ug Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs), magpatrolya gikan sa alas 6:00 sa gabii hangtod sa alas 6:00 sa buntag aron bantayan ang curfew, ang saba nga videoke lapas sa gitugot nga oras, ug ang pag-inom og ilimnong makahubog sa kadalanan. / ABC