Christmas party alang sa mga kawani di priority sa Lapu-Lapu

Dili magpahigayon og dakong Christmas party ang Lapu-Lapu City Government alang sa mga empleyado karong tuiga ug magpahigayon na lang og tagsa-tagsa ka yano nga panagtigom ang matag departamento aron dili maapektuhan ang serbisyo publiko ug malikayan ang dakong gasto.
Gipahibawo kini ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan niadtong Huwebes, Nobiyembre 12, 2026, diin susama kini sa pamaagi nga ilang gipatuman niadtong 2025.
Niadtong miaging tuig, gikanselar sa City Government ang Christmas party tungod sa kadaot nga nahimo sa magnitude 6.9 nga linog, Bagyong Tino ug Uwan, ug Tropical Depression Verbena.
Gikinahanglan niadtong panahona nga unahon ang pagtabang sa mga apektadong pamilya, pag-ayo sa mga naguba nga balay ug panginabuhian, ug pagpangandam sa mga emerhensiya.
Karong tuiga, gipili usab sa administrasyon ang yano nga selebrasyon aron makadaginot sa pondo samtang nangandam sa posibleng epekto sa El Nino.
Nahiuyon usab kini sa Department of Budget and Management (DBM) Circular Letter No. 2020-15 nga gipagawas niadtong Nobiyembre 9, nga nagpahinumdom sa mga ahensiya sa gobyerno nga magmatngon sa paggamit sa pondo publiko alang sa mga year-end gathering, selebrasyon ug susamang kalihokan.
Matod ni Chan, nagmiting na niadtong Miyerkules, Nobiyembre 11, ang mga department head aron hisgotan ang plano alang sa Christmas gathering sa mga empleyado.
Dungan nga ipahigayon ang mga panagtigom sa Disyembre 22, sugod alas 2:00 o alas 3:00 sa hapon, aron makaselebrar ang mga empleyado sulod sa ilang tagsa-tagsa ka departamento nga dili kaayo maapektuhan ang operasyon sa City Hall. / DPC