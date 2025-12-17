Christmas rush hinungdan sa grabe nga pagkatrapik

Motorista sa Cebu City ug Mandaue City ang gipasidan-an sa grabe’ng kahuot sa dagan sa trapiko sa mga dalan sa Metro Cebu ilabi na nga nagkaduol ang kasaulogan sa Pasko.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival nipahibawo nga adunay pagdaghan sa mga sakyanan nga mobiyahe gumikan sa pagpamalit, panagtapok o reunion, Christmas party ug ubang kalihukan sa Pasko.
“Kinahanglan nila sabton nga during the holiday season, tanan tawo manggawas. Dili gyud nato pwede tangtangon ang epekto niini,” pasabot ni Mayor Archival sa dihang nahinabi sa SunStar Cebu, Miyerkules, Disyembre 17, 2025.
Gibanabana nga moabot ngadto sa 100,000 ka mga sakyanan nga motadlas sa mga kadalanan niining holiday season.
Dugang pa sa mayor nga molanat pa ang traffic congestion sa Sinulog sa buwan sa Enero, apan molurang ang kahuot sa trapiko sa pagtapos sa buwan sa Disyembre.
Gumikan sa maong kasinatian, gisiguro sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga hawanan ang mga dalan sa mga nakaparada nga bisan unsa nga matang sa traffic obstruction ug ang mga dagkong trak did-an nga mobiyahe sa adlawan gawas lang sa gabii diin menos ang mga sakyanan.
“We have cleared the roads to ensure traffic flows smoothly. Our goal is to make the streets as smooth and manageable as possible for everyone,” sigun pa ni Archival.
MANDAUE
Samtang sa Dakbayan sa Mandaue, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nga si Hyll Retuya nibutyag nga adunay pagsaka sa gidaghanon sa mga sakyanan dili lang atol sa peak hours.
“Understandable, right, because it’s December and it’s the Christmas season. We understand that people are going out because it seems like they have a lot of money,” pulong pa ni Retuya.
Iyang gipahibawo nga trapik sa mga lugar diin nahimutang ang mall, mga parking lot napuno sa mga sakyanan gumikan sa pagpamalit sa mga tawo alang sa Pasko.
“We have deployed our personnel and our mobile assets in the areas so we can respond quickly whenever the need arises,” sigun pa sa maong opisyal.
Giilang ang mga agianan sa UN Avenue, MC Briones St., Pacific Mall, Highway Seno ug AC Cortes Avenue.
Gi-deploy ang tanang traffic personnel sa mga busy zone ug ang pagbutang og mobile patrols.
Adunay gihimong pag-adjust sa duty schedule sa Team personnel aron nga adunay modumala sa trapiko atol sa Misa de Gallo.
Giawhag ang publiko nga kon way importante nga katuyoan likayan ang pagbiyahe ilabi na atol sa peak hours aron nga di matanggong sa kalsada.
Mga motorista giawhag sa pagpangita og dalan nga menos ang sakyanan nga moagi ug ang pagbaton og taas nga pasensiya.