Gisugdan sa Liloan ang pagsaulog sa panahon sa Pasko pinaagi sa Christmas tree lighting ceremony nga may temang “We Light Up Together,” nga nagpakita sa panaghiusa ug paglaom sa komunidad.
Nagbutang og mga bituon sa Christmas tree ang mga representante sa nagkadaiyang sektor isip simbolo sa ilang kontribusyon ug responsibilidad sa katilingban.
Sa iyang mensahe, gipamahayag ni Duros Group of Companies Chairman Rafaelito A. Barino ang kahinungdanon sa pagtuo sa Diyos, pagkamapasalamaton ug pagpadayon bisan pa sa mga kalisdanan sa kinabuhi.
“Whatever obstacles that will come to our way, we will cross,” matod ni Barino, nga naglaom nga ang kahayag sa Christmas tree mahimong simbolo sa giya ug paglaom sa umaabot.
Gitapos ang programa pinaagi sa hiniusang pagpasiga sa Christmas tree, nga nagsimbolo sa panaghiusa ug paglaom sa pagsugat sa Pasko ug sa umaabot nga tuig 2027. / BJC