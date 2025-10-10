Chua, Biado nangulo sa nakasulod sa Last 64

Gipangulohan sa mga Pinoy nga sila si defending champion Johann Chua ug world champion Carlo Biado lakip na ni world No. 1 American Fedor Gorst ang mga bilyarista nga nakasulod sa Last 64 sa 2025 Hanoi Open Pool Championship sa Vietnam National Sports Complex.
Gipukan ni Chua ang kababayang si Jaycee Cordova Garcia, 9-5, aron pag-abante sa knockout stage sa torneyo, nga maoy ikatulong edisyon sa Matchroom Major World Nineball Tour.
Sa usa ka artikulo sa Matchroom website, nagkanayon si Chua nga kinahanglan siyang mas magtutok pa ug likayan nga makahimo og sipyat nga tira aron magmalampuson siya pagdepensa sa korona.
Sa iyang bahin, si Biado nagpakita og kabangis sa dinumbolay ug iyang gidominar ang semi-finalist sa niaging tuig nga si Vietnamese Nguyen Hoang Phong, 9–2, aron pagsulod sa knockout stage.
Samtang si Gorst nakaabante pinaagi sa paglupig sa laing Pinoy nga si Tristan Deocareza 9–4. / ESL