Chua sulod sa winner’s qualification stage

Masipang buto ang nisugat sa kampanya sa defending champion nga si Filipino Johann Chua sa 2025 Hanoi Open Pool Championship sa Vietnam ning bag-ohay lang.
Si Chua nirehistro dayon og duha ka dagkong kadaugan aron pag-abante sa winner’s qualification stage sa torneyo nga maoy ikatulong edisyon sa prestihiyusong Matchroom Major World Nineball Tour.
Pulos 9-3 nga kadaugan ang gihimo ni Chua batok nila ni Ivica Putnik sa Croatia ug Lin Huang Kuei sa Chinese Taipei.
Gipasabot niya nga malipayon siya sa iyang gipakitang duwa apan iyang giklaro nga di pa siya kuntento, base sa artikulo sa Matchroom website.
Giangkon ni Chua nga isip defending champion, gibati sab siya og pressure apan iyang gipaneguro nga dili siya magpaapekto niini aron madepensaan ang iyang titulo. / ESL