Church of Latter-Day Saints midonar og vacuum machines

TURNOVER CEREMONY: Si DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group Diane Rose S. Cajipe ug Mr. George Kenneth Lee, Country Manager, Humanitarian Services-Welfare and Self-Reliance Department sa Church of the Latter-Day Saints (LDS) nanguna sa turnover ceremony sa tulo vacuum machine niadtong Pebrero 2, 2024. Uban nila (gikan sa wala) si Brother Benso Estera Tonido sa LDS, Engr. Irish Yaranon sa National Resource and Logistics Management Bureau, DSWD 7 ARD for Administration Tonyson Luther Lee, ug DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero. / TAMPO