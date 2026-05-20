Ciar: Ang 'prenup' sa mga sikat ug adunahan

Kon daghan ang ni-survive nga walay prenup, ngano’ng dili man mahimo sa uban? Sa mosunod nga artikulo, tan-awa kon kinsa sa mga showbiz couple ang “Team Prenup” ug “Team No Prenup.”
SARAH G UG MATTEO
Base sa online sources nga walay prenup si Sarah Geronimo ug Matteo Guidicelli dihang gikasal sila niadtong February 2020. Giingong gusto ni Mommy Divine nga mopirma si Matteo og prenup apan wala mosugot si Sarah. Giingong usa ni sa mga rason ngano’ng gitago nila ang ilang kasal.
HEART UG SEN. CHIZ
Public knowledge nga dunay complete separation sa asset ni Heart Evangelista ug Sen. Chiz Escudero. Si anhing Senadora Miriam Defensor Santiago ang nihimo mismo sa ilang prenuptial agreement. Matod pa ni Miriam, “what is `hers is hers, and mine is mine’ was highly practical.”
VIC UG PAULEEN
Walay prenup si Vic Sotto ug Pauleen Luna tungod kay nakalatid na ang katigayonan ni Boss Vic aron pagsiguro nga walay mahitabong problema sa iyang mga anak sa unang relasyon. Kon unsa may iyang kitaon sa panahon sa ilang kaminyuon ni Pauleen mao ni mapunta sa aktres ug mga anak.
SHARON UG SEN. KIKO
Sa wala pa ang ilang kasal niadtong 1996, si Kiko Pangilinan ug Sharon Cuneta parehong nipirma og prenup. Isip abogado, si Kiko giingong nakasabot sa legalidad niini ug isip “standard legal precaution” sa “substantial asset” sa megastar.
DR. VICKI UG HAYDEN
Niangkon si Dra. Vicki Belo nga duna silay prenup ni Hayden Kho sa dihang gikasal sila sa Paris niadtong 2017. Matod ni Belo nga mismo’ng si Hayden ang nangayo og prenup aron matod pa matapos na ang mga tsismis ug pagduda.
LUIS UG JESSY
Gikompirmar ni Luis Manzano sa interbyu sa Pep.ph nga wala silay prenuptial agreement ni Jessy Mendiola. “It is realistic for people to have a prenup pero wala, wala kami,” sey pa sa TV host. Una silang gikasal sa civil niadtong 2021 ug dayon sa church wedding sa Palawan niadtong 2024.
MARIAN UG DINGDONG
Sa 2014 interbyu sa GMA sa wala pa ang kasal, matod ni Dingdong Dantes nga, “Ayokong magbigay ng premature opinion diyan dahil syempre it’s a delicate matter.” Daghan ang nagtuo nga duna silay prenup ni Marian Rivera apan wala lang gipublikar.
KAYE UG PAUL JAKE
Taliwa sa mga pagsuway, ang magtiayong Kaye Abad ug Paul Jake Castillo nagpabilin nga lig-on sa ilang mga gipanumpaan atubangan sa altar. "Walang prenup dahil tiwala lang sapat na," sey pa sa ilang supporter.