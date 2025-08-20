Ciar: Balik-lantaw sa mga sikat sa Dekada '80

Karong adlawa ang death anniversary ni Ninoy Aquino nga namatay Agusto 21, 1983. Apan luyo sa maong politikanhong kagubot kaniadto, buhi kaayo ang music scene sa Sugbo niadtong dekada `80. Kon ngano, nia ang pipila sa mga pruyba:
ROCK SCENE
Kon batang 80s ka, siguradong pamilyar ka sa Gaw Central Square, ang sikat nga tukaranan sa mga rock band. Gikan sa udto hangtod sa gabii, non-stop ang live bands. Lakip sa mga crowd-drawer ang Flaming Sound ug Iron Smoke. Nakatukar sab dinhi ang college group namo nga Mellifluous Band niadtong 1984.
SHOWBAND
Ang Harmony and Rhythm Band ug Firelights Band mao say mga sikat sa showband. Ang Firelights ang regular performer kaniadto sa Cebu Plaza Hotel ug Balls Disco Club. Samtang ang Harmony and Rhythm maoy house band sa original Slabadu nga gipanag-iya sa pamilyang Nadela. Usa sa ilang original vocalists si Danny Ciar Ramirez nga akong first cousin.
JAZZ BAND
Sa soul ug jazz, ang Zee Band maoy nabantog. Mao ni naglusad sa singing career nilang Chad Borja, Archie Marcial, Bernie Uy ug Eva Santos. Sikat sab ang Sly Edge Band nilang Jo Awayan ug Fe Maningo sa Marlborough Country. Human sa Sly Edge, si Maningo nabalhin sa Xtrmz Band diin nahimo sab ko nilang bokalista.
RESTO BARS
Alegre ang banda kaniadto tungod kay daghang puwesto. Naa ang Sigay Bar sa Magellan Hotel, Alindahaw Bar sa Cebu Plaza Hotel, Moonlight Terrace ug Southern Flame sa Luym Building, Shakeys, Gaw Central Square, Slabadu, Tuxedo Junction, Charlie’s Piano Bar ug daghan pa. Apan karon, igo na lang ta sa paghanduraw.
NEW WAVE BAND
Mao sab ning panahona nga niuso ang New Wave Bands atol sa kasikatan sa mga kanta sa Duran Duran ug Tears For Fears. Puno pirme ang Shakeys Mango basta ang “40 The Band” ug “The Clan” nay manukar. Kay amo man ni silang maka-alternate.
“SALI KAMI”
Sa telebisyon, sikat ang weekly TV show nga “Sali Kami” nga gi-host nilang Dante Luzon ug Caroline Ballesteros. Aduna silay singing contest diin ang makadaug ibangga sa national competition sa “Superwheel Search for Singing Stars” sa Eat Bulaga diin back-to-back nga nag-champion ang Cebu. Si Girlie Lapinid (“Memory”) sa 1983 edition samtang sa 1984 si Luis “Jun” Quibranza Jr. (“Each Day With You”) didto sa Araneta Coliseum.
FM STATIONS
Grabe ang popularidad sa mga FM station ug sa ilang mga DJ sama sa dyBU (Rolly Chica, Gerry Wonder, Lady Godiva ug Bong Valentine); dyRT (Peter Saint John o Ka Pedro, Cue Breaker ug Harry Harrison); Y101 (Johnny Kawa, Bob Sellnar ug Jack The Wack); ug dyXL (Joe Jammer, Naughty Dundee, Peter Max ug Rhythm R). Mao ning panahona nga English paka pa ang mga DJ ug dili pa marketing-oriented.
CEBU POP
Daghan sab sa mga Cebuano composer ang nagkapangan tungod sa Cebu Pop Music Festival ug dili ikalalis nga mas`poetic’ ang mga kanta sa una. Ang Cebu Pop mao sab ang naglusad sa showbiz career ni Sharon Magdayao o Vina Morales human ni nidaug sa kantang “Paglaum” sa 6th Cebu Pop niadtong 1985.
THEME SONGS
Dekada 80 sab dihang unang na-record ang “Gozos” (Bato Balani sa Gugma) ug ang unang Sinulog Theme Song nga gikanta ug gi-composed ni Mike Hanopol ug ang “Sinulog, Isyagit og Kusog” ni Dandin Ranillo. Mao ning panahona nga boom pa ang record industry ug yano pa ang kinabuhi. /