Ciar: Benefit shows alang sa mga biktima sa linog

Gawas sa relief operations, paluyoluyo ang mga benefit concert sa mga local artist isip dugang tabang pa sa mga naigo sa linog. Nia ang pipila sa mga dapat ninyong atangan:
VISAYAN FILMMAKERS
Usa ka libreng benefit show alang sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo ang ipakita sa unom ka mag-aawit sa Visayan Filmmakers Network karong 6 p.m. sa Sabado, Oktubre 18, 2025.
Ang “Musika sa Paglaum” ipahigayon sa Handuraw Pizza-Mandaue. Ang mga mag-aawit mao sila si Aimee Filomeno, Anadel Dela Riarte, Bella Oppus-Obenza, Chivas Nadela, Girlie Las Pinas ug Harvey Lubas.
Si Sam Costanilla mao ang show host ug stand-up comedian nga abagan ni Broker Rey Loquere. Walay ticket nga ibaligya apan dunay donation box alang sa inyong cash assistance.
LOCAL BANDS
Usa ka dakong konsiyerto ang mahitabo karong Dominggo, Oktubre 19, 2025, sa Sogod Gym nga gitawag og “Tay-ug” nga giorganisar sa “Sangguniang Bayan ng Sogod.”
Ang kita niini idonar ngadto sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo. Ang ticket mapalit sa P100 sa Municipal Tourism Office.
Ang mga manukar mao ang Mapa, The Core, Gretti Band, Blind Notes, K212, King Size, Below Zero, AOR, Zooweside, I Saw Matrix, Bozz Jazz, Albubarak ug Aftershock.
CHAD BORJA
Ang Cebuano singer nga si Chad Borja duna say benefit concert alang sa Lungsod sa Medellin nga maoy iyang hometown.
Ang “All That Sound” ipahigayon karong Nobiyembre 28, 8 p.m. sa Music Museum sa Manila diin siya nagbase karon. Ang iyang special guests mao ang Apo Hiking Society ug si Marco Sison.
“The show will be extra meaningful for me as my thoughts go out to those in need back home. I humbly ask for your support, and I hope you can join me in making a difference,” tipik sa Facebook post ni Chad.
KNAPSACK DANCERS
Ang “Keep On Movin’” mao ang anniversary ug benefit concert sa Knapsack Dance Studio nga himuon karong Oktubre 18, Sabado, 5 p.m. sa G-Mall of Cebu diin lakip sa ilang beneficiaries ang Northern Cebu and Davao earthquake victims.
Ang mga performer mao ang Knapsack Dancers, KDS coaches, Ronna Jenn, Cerj Michael, Miss Cebu Charities, Ms. Earth Karla Henry, Ms. Maybelle Padillo, ug daghan pa.
Ang mga manan-aw giawhag nga magdala og donasyon sama sa canned goods, bottled water, hygiene kits, tambal ug uban pa.