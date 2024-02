Ciar: 'Big Bird' ni Enrique bastos apan alegre

Nakatan-aw na mo?

Ang `I Am Not Big Bird’ mao ang comeback movie ni Enrique Gil (Quen) nga showing na karon sa mga sinehan isip Valentine offering sa Star Cinema.

Unsa ni ka alegre?

“It’s a sex comedy film nga dako jud kaayo,” pasiaw sa aktor nga buot ipasabot niya ang taytul sa pelikula nga nakapaagik-ik sa press atol sa interbyo nunot sa promo tour nila sa SM City Consolacion ug SM City Cebu.

Ang ‘I Am Not Big Bird’ mao ang labing uwahing obra ni Cebuano director Victor Villanueva kinsa maoy nagpaluyo sa daghang Pinoy hit comedy mo­vies sama sa `Patay Na Si Hesus’ ug `My Paranormal Romance.’

Si Quen niangkon nga nakakita siya sa Patay Na Si Hesus nga iyang gihulagway nga perfect.

“Kadtong wa pa mi nag-meet ni Quen ba, nag-wonder ko basin ma-turn off siya sa pelikula. Si Quen mohimo ani? Limpiyo siya, mosugot siya mobuhat ani? But grabe, he went all out,” padayag ni Villanueva.

“Pag-tsur uy,” pabuhagay ni Quen nga nakapakatawa na usab sa mga sakop sa press. Sama ni Victor, si Enrique proud Bisdak ug sa Lahug diay sila nagpuyo niadto sa buhi pa ang iyang papa.

Kon nganong ang `I Am Not Big Bird’ ang napili niyang comeback movie, “Why not?” ang tubag sa gitawag nga King of the Gil.

“It’s also my dream to make a comedy film talaga. Before kasi kung sasabihin kong I want to do (something different), I’m sure ABS-CBN would say `no wag muna, diyan ka muna.’ So now that we’re doing our own things, sabi ko nga this is the perfect time to actually do what I also wanted to do.”

Sa pangutana kon okay ba siya nga mabati ang iyang nawong o magmukhang tanga sa pelikula, si Direk Victor ang nitubag nga, “di­ha ko bilib niya kay wa siyay paki.”

Si Quen mao si Luis Carpio sa `I Am Not Big Bird’ nga nibakasyon sa Thailand human sila nagbuwag sa iyang girlfriend. Apan dihang niabot siya sa maong lugar kauban ang iyang mga higala naa-an siya nga porn star.

“It’s a good thing Bisaya si Quen so there’s a natural connection. Tingali duna ni siyay hint of Cebuano humor. I don’t even know what that means pero people just say, `uy Cebuano humor yan’,” nagkana­yon si Villanueva.

“Yes, naay mga moment nga nag-bisaya si Quen sa movie pero unexpected,” dugang pa ni Direk.

Kauban usab sa ilang mall tour sa Sugbo ang stand-up comedian nga si Red Ollero nga nidala nga usa sa mga higala ni Quen sa pelikula.

“Alam ko si Direk Victor nanonood ng set ko before tapos sinabi niya na nirequest daw ako ni Enrique. So I guess nakita nila yung worth ko. So alam nila what to expect kaya tinanggap ko,” paambit ni Red.

Dako ang pasalamat nilang Enrique, Red ug Direk Victor nga gihatagan sila og R-16 (without cuts) sa MTRCB. Apan pasabot ni Victor nga bisan medyo bastos ug bulgar ang tema sa ilang pelikula apan duna ni unod.

“In fairness, ingon sila nga all the jokes and all the content have context and are tastefully done.”

Kon grabe pa ba ni sa Patay Na Si Hesus?

“Spoiler eh. Oo, I think, basta...” dungan sa ilang pagbahakhak.

Apan unsay na-miss ni Quen sa showbiz?

“Nakaka-miss kasi more than four o five years na rin akong walang mall show and to see those fans again na yung pagmamahal nandoon pa rin masarap sa feeling, yun yung na-miss ko talaga.”

Ang `I Am Not Big Bird’ nga gibituonan og mga sikat nga komedyante sama nilang Pepe Herrera ug Nikko Natividad, ang nagsilbing unang production venture usab ni Enrique isip co-producer.