Ciar: Concert tickets sa Air Supply grabe kakusog

Mao nga ang gipalit na lang namo ang sunod sa Gen. Ad-- ang Silver Center section nga nagkantidad og P6,140. Kay idol lagi kaayo ni misis. Maayo na lang kuno ba nga makakita siya sa Air Supply sa personal kay wala ra ba ni sila nagkabata.

Ang Air Supply mao sab ang unang foreign band nga akong nakit-an sa linawas atol sa concert nila sa New Cebu Coliseum niadtong 1991.

HEALTH ISSUE

Ang dili maayong balita kay karong buwan sa Agusto subling nag-positibo sa Covid-19 ang ilang lead vocalist nga si Russell Hitchcock hinungdan nga apektado karon ang uban nilang shows.

“Unfortunately, Russell has come down with Covid and the shows this weekend have been postponed to a later date this year. We hope you understand that we pride ourselves in not cancelling shows and giving our best to our fans, but our health and safety of you as well, is our priority,” tipik sa ilang official FB post.

Hinuon, sa ilang latest update nga maayo na ang 75-anyos nga si Hitchcock ug nakabalik na og perform. Samtang si Graham Russell, ang 74-anyos ug co-lead singer sa Air Supply, nisaad nga ila gyung tumanon kon unsay nakalatid sa ilang concert tour.

Si Hitchcock unang nagpositibo sa Covid-19 niadtong 2021. Apan sa ilang pangidaron karon, mobilib ka nga makasugakod pa silang mag-concert tour ug kaya pa nilang mobirit sa mga tag-as nilang kanta sa tumang kasayon.

KINABUHING MINYO

Gawas sa ilang sold-out concerts, ang Air Supply ang usa sa mga best-selling record albums with 100 million copies sold worldwide diin lima sa ilang hits puros nakasud sa US Billboard Hot 100.

Ang ilang iconic songs sama sa Lost in Love, All Out Of Love, Every Woman in the World, Here I Am, Even The Nights Are Better, Sweet Dreams, Come What May, ug Making Love Out of Nothing At All ang nakapahimo nilang usa sa pinakamalampusong acts niadtong dekada `80.

Niadtong 2020, ang Australian newspaper nga Herald Sun niproklamar nila nga “Top 5 Greatest Aussie Bands” of all time diin nakauban nila sa maong tapok ang AC/DC, The Bee Gees ug INXS.

Apan kon malampuson sila isip “rock duo”, dili hinuon ang ilang kinabuhing minyo. Si Hitchcock subling gikasal sa ikalima niyang kapikas niadtong 2022. Samtang si Graham gikatahong buwag usab sa asawa.

Apan alang sa ilang fans, ang importante nga naa pa gihapon ang Air Supply ug padayong nakaha­tag og kalipay pinaagi sa ilang way kamata­yong mga huni ug awit sud sa bulawanong lima ka mga dekada nila sa industriya. Sooo... kitakits?!