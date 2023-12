Ciar: Dingdong Dantes, Marian Rivera mobisita sa Cebu

Ang showbiz power couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera naa sa SM City Cebu karong Sabado, Dec. 23, 4 p.m. isip tipik sa promo tour sa ilang pelikulang “Rewind” nga sho­wing na sa December 25 nga usa sa official entries sa 2023 Metro Manila Film Festival.

Asa lami isuroy ning panahon sa Kapaskuhan? Nakaadto na ba ka sa Nustar sa SRP?

Kon wa pa, tan-awa kon unsa ka laysho ang maong lugar ug unsay ilang mga kalingawan sa Holiday Season.

Gitawag og “biggest lifestyle and entertainment destination outside Manila,” ang Nustar Resort gidayo dili lang sa mga turista apan bisan sa yanong mga Sugboanon aron lang makakuha og tipik nga handumanan sa daw paraiso niyang kaanyag.

Sakto sa tema nilang “A Celestial Journey,” ang 48-foot nila nga Christmas Tree nagsimbolo sa diwa sa kalipay ug nagkadaiyang kultura sa mga Cebuano.

Ug kon type ninyo’ng mag-movie trip, naa silay duha ka state-of-the-art nga mga sinehan, ang VIP ug regular, nga makita sa mall.

Yes, duna silay mall, convention center, park, theatre, five-star hotel, bars, fine dining restaurants, boardwalk ug daghan pa.

Inig kahuman ninyo’g tan-aw, dunay open-space foodcourt ug entertainment center nga gibuksan lang niadtong Doming­go sa Food Hall, Level 3 nga pangpamilya ug budget-friendly. Kini naglakip sa Cebu’s Original Lechon Belly (boneless lechon), Buffalo Brad’s, Nonki, Jose Filipino Kitchen ug daghan pa kaayo.

Ang Cebu’s Original Lechon Belly nga sikat sa showbiz niimbitar na og mga higala nilang celebrity aron mobisita sa ilang branch sa Nustar sama nilang Ethel Booba, Donita Nose ug Boobsie Wonderland.

“Both spicy and orig are our bestsellers but ang mga Tagalog like Ms. Korina Sanchez, mas ganahan sila og orig,” paambit sa magtiayong Marlon ug Gladys Gochan nga maoy CEO ug innovator sa boneless lechon.

Karong Dec. 23 ug 24, 6 p.m., dunay magic show sa Nustar ug live performances sa Christmas chorale sa Dec. 24, 25, 31 ug Enero 1. Naa sab silang Mr. & Mrs. Claus sa The Mall sa Dec. 25 ug 31 (2 pm to 3 pm.) ug sa Fili Hotel Lobby (4 pm to 5 pm).

Mao nga karon pa lang, planuha na ang inyong mga lakaw alang sa Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig sa tanan!