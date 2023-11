Ciar: DJ Jay Fox: Giunsa pag-survive ang 28 katuig sa radyo?

Diskarte ug dedikasyon.

Mao ni ang nagsilbing puhunan ni Jake John Gesite Malagar aron molungtad og 28 katuig sa propesyon nga iyang gimahal sukad pa sa pagkabata-- ang mag-disc jockey sa radyo.

Una siyang nadiskubre sa dyAC FM niadtong 1995 diin siya unang naila sa air name nga DJ Jay John.

Tungod sa iyang potential ug appeal sa masa, niana sab tuiga gi-pirate siya sa kanhi 92.3 KillerBee diin siya gibunyagan og ‘DJ Jay Fox’ nga inspired sa paborito niyang Hollywood actor nga si Michael J. Fox.

Ang `Jay Fox’ mao sab ang iyang gidala sa 89.9 KLite ug hangtod na sa kasamtangan niyang estasyon nga mao ang 103.5 Retro-FM Cebu nga dunay hashtag nga “Yesterday’s Hits Today” diin mabati ang iyang programa nga “Retroactive” gikan Lunes hangtod Sabado, 3 p.m. to 6 p.m.

“You can always be a DJ even if you’re not a Masscom graduate as long as long as you have the passion and dedication to learn the craft,” chika pa ni Malagar sa Superbalita Cebu.

Apan bisan kon nag-DJ siya, wala makawang ang iyang Business Administration degree sa University of Cebu sanglit siya ang account executive sa University of Mindanao Broadcasting Network (UMBD) nga maoy tag-iya sa Retro ug naa usab siya sa Business Process Outsourcing (BPO) industry.

Siya sab ang marketing consultant karon sa lamian nga Mexican food nga “Ceburitto” nga magselebrar sa ilang second anniversary karong Sabado, Nov. 11 nga dunay mga sangang tindahan sa Mandaue city ug Pier Uno Terminal One.

Wala’y tugpahay ang show?

“Haha… time management lang. Disiplina lang gyud,” ni Malagar kansang mga ka-batch sa radyo naglakip nilang Dale Alcaraz o DJ Stryker sa Magic 92.3 ug Ron Landy sa Energy FM.

Unsay kalahian sa FM radio sa una ug karon?

“Ang mga DJ sa una English paka. Karon mura nag AM daghan nang magbisaya. Karon less na ang phone-in request. Ang uban mag-PM or text na lang. Makalingaw to sa una nga daghan manawag sa landline kay way undang ang ring. Then, karon daghan na’g music sources, di lang radio. Ang ubang taxi ug buses mag-YouTube or Spotify na.

Unsay tan-aw nimo sa future sa FM radio?

“Naa ra gihapon ang radio. It will never die.”

Posible kaha mahulipan og AI technology ang DJ?

“Ang listeners mangita man gyud og radio host or DJ. Dili ikabaylo ang karisma ug ang ka-lively sa usa ka disc jockey.”

Karong Christmas unsay ma-expect sa inyong Retro listeners?

“Surprise pa na! Just make it a habit to tune-in `cuz we play nothing but the best of your classic favorites. But duna mi Unli-Buritto sa Mandaue branch karong Nov. 10-18 (2-5 p.m.) for our anniversary specials. It’s a Mexican delicacy with Cebuano flavor. Ceburitto started in 2021 at the height of the pandemic by Irene Mae Del Castillo and Hilario “Boboy” Napoles. And our goal is to make Ceburrito everyone’s favorite Burrito and Taco not just in Cebu but in the entire Philippines.”