Ciar: DongYan naglisod sa kissing scene sa pelikulang ‘Rewind’

Ang “Mallari” ang unang horror movie ni Piolo Pascual ug unang pelikula’ng Pilipino nga giapod-apod sa international film nga Warner Bro­thers nga usa sa mga official entries sa MMFF.

Sa mediacon sa “Mallari” nga gipahigayon sa Citadines Hotel-Cebu city sa miaging semana, si Piolo niangkon nga hapit niya balibari ang maong pelikula tungod sa kalisod sa iyang papel.

“I played three different characters from three different genera­tions. With all the make-ups, pros­the­tics and the transition to be­co­me a killer, it’s physically and emo­tio­nally exhausting. But it’s really worth the experience. Siguro I’d regret it if I would say no to this project,” butyag niya sa Superbalita.

Inspired sa real-life story ni Fr. Severino Mallari sa Pampanga, ang pari nga serial killer niadtong 19th century nga nipatay og 57 ka mga tawo aron maluwas ang masakiton niyang inahan.

Si Bryan Dy sa Mentorque Productions nga maoy executive producer sa “Mallari” nitug-an nga ilang gihatag kon unsay gusto’ng talent fee ni Piolo ug wala na sila mohangyo pa kay sayod sila kon unsa kalisod sa iyang papel sa “Mallari” nga dunay total production budget nga P80 million.

“Talagang kami we know na mahihirapan talaga si PJ dito. Kaya nung napanood namin yung pelikula it was all worth it. He deserves and everyone in the production kasi alam namin kung gaano kahirap. As in literal na binaon namin siya ng buhay dito.”

Kon si Piolo na ba karon ang Philippines highest paid actor tungod sa maong lilas?

“Sobra naman, hindi naman ganun. Baka habulin ako ng BIR,” nikatawa si Papa P.

Sama ni Piolo, nagduhaduha usab si Janella Salvador kon dawaton ba ang proyekto tungod kay ginerbiyos siya pagkasayod niyang si Piolo ang iyang makauban.

“I was nervous to work with him, nakaka-pressure. Kasi hindi ko lang makatrabaho si Papa P magiging partner ko pa siya,” ni Janella kinsa nidala sa papel nga doktor ug fiance sa present karakter ni Piolo sa “Mallari.”

Ang una ug bugtong pelikula ni Piolo sa MMFF niadtong 2002 pa sa pelikulang “Dekada 70” diin siya nidaug nga Best Supporting Actor. Makuha na kaha ni Piolo ang Best Actor Award sa MMFF ning higayona? Abangan!