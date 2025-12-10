Ciar: Fun Facts: Avatar 3: Fire and Ash

Ang ikatulong installment sa “Avatar:
Fire and Ash” showing na karong Disyembre 17, 2025, sa mga paborito ninyong sinehan. Apan sa dili pa, nia ang pipila sa atong mga nahibaw-an bahin sa maong higanteng pelikula.
1. Kon mokita gihapon og $2 billion ang Avatar: Fire and Ash, si Direk James Cameron na unya ang labing unang movie director sa kasaysayan nga may upat ka mga pelikula nga puros nikita og bilyunes. Ang laing tulo niya mao ang Titanic ($2.2 billion), Avatar 1 ($2.9 billion, ang highest-grossing movie of all time karon) ug Avatar 2 ($2.3 billion).
2. Ang Avatar: Fire and Ash gihulagway nga mas “dark.” Bisan ang production team nakurat sa ka-tragic sa estorya. Daghan og kausaban karon kon itandi sa mga nangaging duha ka Avatar, labi na sa setting. Gikan sa kakahoyan ug kadagatan, karon sa mga nagdilaab nga bulkan ug lava nga maoy sentro sa ilang kultura.
3. Gilarawan nga mas action-packed, mas dramatic, ug nagpungasi ang visual effects nga giharian sa mga elemento sa kayo ug abo, taliwala sa mga nag-alburutong bulkan ug panagsangka tali sa maayo batok sa dautan nga nakapakisdum sa kaugmaon sa kalibutan sa “Pandora.”
4. Ang Avatar: Fire and Ash maoy labing taas sa tanang Avatar films nga may gidugayon nga 3 hours and 15 minutes. Ang rason kay dunay daghang nindot nga ideya si Direk James Cameron nga wala niya magamit sa Avatar 2, mao nga karon niya gigamit sa Avatar 3. Ang Avatar 2 aduna say gitas-on nga 3 hours and 12 minutes.
5. Si Zoe Saldana nga nibalik sa iyang karakter nga si “Neytiri” sa Avatar 3, ang bugtong aktor o aktres karon sa Hollywood nga naghupot sa record nga may kinadaghanan og pelikula nga ni-gross og over $2 billion. Ang lain niyang mga pelikula nga nikita og bilyunes mao ang Avatar 1, Avatar 2, The Avengers 3, ug The Avengers 4. Kon mahitabo, ang Avatar 3 maoy iyang ikalima.
6. Ipailaila sa Avatar 3 ang bag-ong karakter ni “Varang” (Oona Chaplin), ang mapintas nga lider sa agresibo nga Mangkwan clan (Na’vi Ash People). Ug si “Peylak” (David Thewlis), ang karismatic nga lider sa Tlalim clan (Wind Traders) kinsa wala ray gidapigan apan adunay importanteng papel sa umaabot nga Avatar 4 ug Avatar 5.