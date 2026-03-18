Ciar: Hollywood stars sa nasinating tensiyon karon sa kalibotan

Naalarma na bisan ang mga Hollywood icon ning nasinati karong global conflict. Bisan sa Oscar Awards niadtong Lunes, dayag ang ilang pagsupak sa giyera. Kon kinsa ug asa dapita ang problema, nia ang pipila sa ilang mga panahom.
ROBERT DE NIRO
Sa The Best People podcast, gidakdakan ni Robert de Niro, 82, si US President Donald Trump nga maoy dakong problema karon sa Amerika. “We’ve got to get rid of him. He’s going to ruin the country. People have to mobilize now and be ready for the midterms."
MARK RUFFALO
Si Mark Ruffalo nagkanayon nga dili hari sa Amerika si Donald Trump ug nga kon duna may dapat modeklarar og gubat sa Iran dili si Trump kondi ang Kongreso. Ang aktor nahadlok sa implikasyon sa mga desisyon sa ilang presidente kinsa iyang gihulagway nga “worst human being.”
BARBRA STREISAND
Gitawag ni Barbra Streisand si Trump nga talawan sa iyang hard hitting video nga nigawas sa social media. Matod sa legendary singer nga walay katungod si Trump maghisot og patriyotismo kay siya mismo wala niini. “You may have power. But we have conscience.”
OLIVER STONE
“World War 3 may be inevitable,” ni Direk Oliver Stone kinsa naila sa iyang 1986 American war movie nga Platoon. Matod ni Stone nga naa na sa kultura sa Amerika ang pagkabayolente ug kusog manginlabot sa isyu sa ubang nasod. “We track a pattern of intervention, there is a repetition.”
BEN STILLER
Sa Instagram page, gikondinar ni Ben Stiller ang paggamit sa White House sa ilang pelikula sa giyera nila sa Iran. “Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie.”
ROSIE O’DONNELL
Gipahinumdoman sa TV host-actress Rosie O’Donnell si Trump sa iyang mga saad sa miaging kampanya nga, “I am the candidate of peace. I am peace. I’m not going to start a war, I’m going to stop wars. If Kamala Harris wins, only death and destruction await because she is the candidate of endless wars.”
WHOOPI GOLDBERG
Sa The View podcast sa ABC, si Whoopi Goldberg nagduda nga usa ka taktika ang pakiggubat ni Trump sa Iran aron malihis ang isyu sa Epstein files nga naglambigit niya sa sex-trafficking ug ang pagkawala sa 84-anyos nga inahan sa co-anchor sa NBC News.