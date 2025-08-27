Ciar: Ilailaha mga record holder sa Famas Awards

Si Vice Ganda ang bag-ong nadugang sa listahan sa Famas (Filipino Academy of Movie Arts and Sciences) isip labing unang ‘openly-gay’ nga Best Actor. Gawas ni Vice, nia ang ubang “record holder” sa kasaysayan sa Famas Awards.
FIRST BEST ACTRESS/ ACTOR
Si Alicia Vergel ang unang Best Actress (Basahang Ginto) samtang sa Best Actor si Ben Perez (Ang Bagong Umaga) atol sa labing unang Famas Awards niadtong 1952.
ACTRESS WITH MOST AWARDS
Silang Nora Aunor, Charito Solis ug Vilma Santos ang may labing daghan og daog sa Best Actress (5 each). Si Nora ang dunay kinadaghanan og nominasyon (17) samtang si Vilma ang kinabataan nga Hall of Famer sa edad nga 36.
ACTOR WITH MOST AWARDS
Si Eddie Garcia ang may kinadaghanan og daog sa Best Actor ug Best Supporting Actor awards (with 6 wins on each category). Si Garcia ang nag-inusara sa kasaysayan nga pasok sa tulo ka Hall of Fame categories: Best Actor, Best Supporting Actor, ug Best Director.
ACTOR WITH MOST NOMINATIONS
Si Fernando Poe Jr. ang dunay kinadaghanan og nominasyon (15) sa Best Actor diin lima niini iyang nadaog. Si FPJ nidaog sab nga Best Director sa “Ang Padrino” (1984) ug “Kahit Butas ng Karayom, Papasukin Ko” (1995).
YOUNGEST BEST ACTRESS
Nagtabla sa kinabataan nga parehong 19 atol sa ilang kadaugan silang Vilma Santos sa “Dama de Noche” (1972) ug Sharon Cuneta sa “Dapat Ka Bang Mahalin” (1984) diin nagtabla sab si Sharon ug Nora sa Best Actress niadtong higayona.
YOUNGEST BEST ACTOR
Si Christopher de Leon ang kinabataan nga nidaog og Best Actor sa edad nga 17 sa "Tinimbang Ka Ngunit Kulang" niadtong 1974.
YOUNGEST DIRECTOR
Si Lino Brocka ang labing batan-on nga Best Director sa edad nga 33 sa “Tinimbang Ka Ngunit Kulang.”
OLDEST WINNERS
Si Gloria Romero ang labing edaran nga nidaog og Best Actress sa edad nga 65 sa “Tanging Yaman” (2000). Samtang sa Best Actor si Armando Goyena, 79 sa “Yamashita: The Tiger’s Treasure” (2001).
ACTRESS WITH MOST NUMBER OF LOSSES
Si Bea Alonzo ang kinadaghanan og nominasyon (6 times for Best actress) nga wala pay daog bisag usa hangtod karon. / Sources: Wikipedia, Facebook, AI