Ciar: Jayvee Lyn Lorejo misidlak sa Miss World Philippines 2026

Ang 25-anyos nga si Jayvee Lyn Lorejo sa Davao Region ang usa sa mga paborito karon sa nagpadayong Miss World Philippines pageant. Bisan kon bagito sa natad sa beauty pageant apan nagpakita dayon ni og labok human gideklarar siya’ng “Darling of the Press.”
“I got overwhelmed dahil sa dinamidami namin ako yung napiling Darling of the Press. I think it’s the first time na may nanalong Darling of the Press from Davao Region for Miss World and I’m really happy for that,” nagkanayon si Jayvee sa interbyu sa Superbalita Cebu.
Sanglit walay gipadalang kandidata ang Sugbo karon sa Miss World Philippines, mao nga naa nakatutok niya karon ang atensiyon ug suporta sa mga Bisaya.
“Of course, happy kaayo ko nga daghan sa mga Cebuano ang gusto sab modaog ko. I know unsa ka solid ang pageant fans sa Cebu. I hope ila kong suportahan hangtod sa international stage,” sey pa niya.
Ang coronation night sa Miss World Philippines ipahigayon karong Martes, Pebrero 3, 2026, sa Mall of Asia Arena (MOA) sa Pasay City diin 24 ka mga kandidata gikan sa local ug international communities ang magtigi.
Si Jayvee dinhi sa Sugbo sa miaging semana isip kabahin sa iyang charity works sa Miss World Philippines.
Kinsa si Jayvee Lyn Lorejo luyo sa iyang korona ug mga damgo? Ilailaha siya sa mosunod nga Q and A:
How does it feel to be back at the Queen City of the South?
It feels great. I’m happy to be here at sana before I’ll go to Manila makakain ako ng lechon at tsaka yung parang lumpia... yun, ngohiong!
Kapila na ka nakaanhi og Cebu?
I’ve been to Cebu a lot of times because I’m a flight attendant. I was also in Cebu last year for my “Pangga Project” where we helped the victims of Bagyong Tino, especially the elderly with the partnership of Manang Inday Foundation.
Unsa nang Pangga Project?
It’s my advocacy which focuses on elderly care. It’s my way to honor my grandmother, my Lola Belen. Kabalo man ta ang mga tiguwang sa Pilipinas wala kaayo matagad. So, with my Pangga Project, maybe it’s a stepping stone aron ma-prioritize ang mga katigulangan. Kay nagdako man ko sa akong lola, kakita ko sa iyang struggles. Separated naman akong mama ug papa.
Kinsay kauban nimo sa balay?
My Lola Belen. I also have 10 dogs and 10 cats at home. Mga stray animals na sila nga akong gi-rescue. One of my ultimate dreams is to establish an animal shelter in Davao city.
So far, kumusta ang experience sa Miss World?
Na-shock ko kay daghan man diay fans ang pageant industry. Wala ko mag-expect naay mo-cheer ug mosiyagit nimo. Kay wala baya ko maanad moatubang og daghang tawo. Though I’m a flight attendant, but I’m kinda introvert type of person.
Unsay imong preparations?
Diet po talaga, a lot of trainings in pasarella and Q & A while maintaining a healthy lifestyle.
Duna kay beauty queen nga gi-idolize?
I look up to Megan Young, the first ever Filipina to win the Miss World. Despite her age, na-maintain gyud niya ang iyang pagka-classy and elegant. It is something that I want to embody as I grow old.