Ciar: Kai vs. Fyang: Kinsa ang PBB Big Winner?

Puros babaye ang nakasud karon sa Big 4 sa Pinoy Big Brother Gen 11 nga ikaduha pa lang sa kasaysayan sa ma­ong reality show competition sukad ni nahimugso niadtong Agusto 21, 2005.

Niadtong 2014 sa PBB Otso, puros usab babaye ang Big 4 sa teen housemates. Apan nahug to nga Big 8 kay duna man silay laing Big 4 sa adult niadtong higayona, dili sama karon nga giusa na lang ang adult ug teen sa Big 4.

Mao sab ni ikatulong higayon nga gidominar sa teen housemates ang Big 4 human nga usa ra ka adult ang nakasud.

Ug sama sa nangaging season, mga Bisaya gihapon ang nanghawod karon diin duha niini puros mga taga-Cebu.

Ang katapusan nilang PBB Big Winner niadtong 2022 Bisaya usab nga si Anji Salvacion nga taga-Surigao.

TIKTOKER

Ang PBB Gen 11 Big 4 mao silang teen housemates Kai Montinola (Singing gwapa ng Cebu), Fyang Smith (Anakabogerang Influencer ng Mandaluyong city) ug Rain Celmar (Cheerfu-Langga ng Cebu) samtang ang ikaupat mao si adult housemate Kolette Madelo (Ma-cute-lit na Raketera ng General Santos city).

Apan klarong ang nagkumbati sa mga boto mao silang Kai ug Fyang ug posibleng naa ra gyud nila ang Big Winner.

Si Fyang dili ikahibong kon nganong kusog kay wa pa ni sa PBB sikat na ni sa TikTok diin giingong mokita ni og minilyon.

Sa edad nga 17, nakapalit na ni og sakyanan ug siya na ang naggasto sa iyang kaugalingon ug pag-eskuwela.

VOTING RESULT

Sa 11th eviction night niadtong Oktubre 12, diin nominado si Fyang, makita kon unsa siya kakusog human nihakot ni og 54.03% votes.

Sa social media, silang Kai ug Fyang sab ang pirmi trending sukad nag-premiere ang PBB Gen 11 niadtong July 20, 2024.

Hinuon, dihang dungan nga na-nominate silang Kai ug Fyang sa 9th eviction niadtong Sept. 26, gilupig ni Kai si Fyang nga duna ray 32.97% votes batok sa 43.97% ni Kai.

Sa 10th eviction night, si Rain ang dunay kinatas-an og boto nga 54.79%.

Apan wala maapil niadtong higayona sa nominasyon silang Kai ug Fyang mao nga dili ta kaingon kon kusog ba sab si Rain.

SUPORTA

Usa sa mga nanawagan og suporta ni Kai Montinola si mismong Talisay City Mayor Samsam Gullas human personal nga nangayo og tabang niya ang biological mom ni Kai nga si Jean Navarro nga residente sa Talisay.

“Makatarog kaayo ang storya sa kinabuhi ni Kai. Let’s help achieve her dreams and become the Pinoy Big Brother winner,” tipik sa Facebook post sa Mayor.

Usa sa mga rason ni Kai nganong niapil sa PBB aron makit-an ang iyang biological parents. Ug niadtong September usa ka emosyonal nga panagtagbo ang nahitabo tali ni Kai ug sa iyang biological mom human nag-match ang ilang DNA result.

Dinhi nasayran ni Kai nga siya ang ikawalo sa siyam ka managsuon ug nga walay trabaho ang iyang biological dad mao nga gipasagop siya ngadto sa magtiayong Kenneth ug Flora Montinola.

SCRIPTED

Dunay mga nag-ingon nga scripted ang PBB apan duna ba silay ebidensiya?

Kon si Kai man ang mogawas nga Big Winner, kini dili tungod sa iyang pang-MMK nga kaagi, kundi sa iyang mga dalaygon nga binuhatan. Bonus na lang nang iyang pagkaguwapa, madiskarte ug talented.

Apan dili sab imposible nga si Fyang ang modaug tungod sa iyang strong fan base sa social media. Hinuon, sa mga supporter nilang Rain ug Kolette, daghan pa kaayo ang posibleng mahitabo gikan karon hangtod sa Big Night sa Sabado, Oktubre 26, mao nga vote lang ng vote! /