Ciar: Kinsa ang mga mag-birthday sa Pebrero 29?

“Celebrating my birthday once in four years is always special. It is always an exciting time. Karon pa gyud nga Year of the Dragon. It is a double treat for me,” matod ni Barangay Paknaan Councilor Mark Anthony Sanchez sa Superbalita Cebu kinsa 36 anyos na karong adlawa.

“Nag-hold na ko og various Outreach Programs (health and education) to celebrate my birthday. Pero I will be celebrating my birthday, maybe with an intimate dinner to the closest to my heart,” dugang ni Sanchez nga gikan sa inilang pamilya sa mga politiko sa Mandaue City. Lakip sa iyang mga hilig ang magduwa og basketball ug biking.

