Ciar: Kinsay ka-date sa Makiling Stars sa Valentine's Day?

Niadtong Pebrero 2 gi-greet sa aktor ang iyang asawa nga si AC Banzon diin tipik sa iyang caption nagkanayon, “Happy 2nd wedding anniversary my love. 2 years na tayong tama sa mata ni Lord.”

Sila si Kristoffer ug AC nakasal niadtong 2022 sa civil ceremony. Aduna silay anak nga 6 anyos na karon nga si Precious Christine o “Pre,” kinsa una niyang gipailaila sa publiko niadtong 2021.

“First time niya (Pre) mag-Disneyland kaya excited ako para sa kanya,” matod sa aktor bahin sa umaabot nilang bakasyon sa Japan.

Apan alang sa iyang co-star sa `Makiling’ nga si Myrtle Sarrosa nga walay espesyal sa Valentine’s Day kay dugay na siyang single.

“Wala naman akong plans. Ako naman I’ve never been looking for love. Parang at this point kasi I always just appreciate what’s there at present,” esplika pa sa 29-anyos.

“I’m just having fun kung what’s there in life. I will just enjoy my single’s day. Maglalaro ng video game,” dugang pa sa aktres nga karon usa na diay ka gamer. Ang video games ang nahimo niyang kalingawan nga matod ni Myrtle nagsugod niadtong pandemic.

Apan sukwahi ni Myrtle, ang wish ni Teejay Marquez mao ang makauyab na karong Valentine’s Day ug nikomedya pa ni nga basin sa Cebu na niya makita ang iyang Valentina.

“Magkakajowa. Yun naman talaga ang sinasabi ko magkakaroon ng jowa,” pasiaw ni Teejay nga nakapabahakhak sa mga sakup sa media ug sa iyang mga co-star sa ‘Makiling.’

Apan depensa ni Royce Cabrera nga dili kinahanglan nga duna kay uyab sa Valentines sanglit puwede sab ni panahon aron maka-bonding nimo ang imong mga ginikanan.

“Kung wala talagang magawa sa araw ng mga puso ilabas mo yung mga magulang mo,” sumala sa bagitong Kapuso star nga nakontrobersiyal niadto sa ilang tsula ni Yayo Aguila sa 2019 indie film nga `Fuccbois.’

Silang Myrtle, Kristoffer, Teejay ug Royce ang gitawag nga “Crazy 5” sa `Makiling’ (ang ikalima nga si Claire Castro wala nila makuyog), usa ka grupo sa mga adunahan nga maoy modaugdaug sa bidang karakter ni Elle Villanueva (Amira).

Ang real-life boyfriend ni Elle nga si Derrick Monasterio ang iyang leading man isip habal-habal driver ug tigpanalipod.

Si Amira usa ka probinsiyana nga naningkamot nga makatabang sa iyang pamilya nga naputos sa utang pinaagi sa pagtrabaho sa Manila diin siya nahimong target sa mga `bully’ nga mao ang “Crazy 5.”

Ang powerhouse cast sa`Ma­ki­ling’ naglakip nilang Thea Tolentino, Mon Confiado, Ramon Christopher, Bernadette Allyson-Estrada, Richard Quan, Cris Villanueva, Lui Manansala, Andrea Del Rosario, ug Ms. Lotlot de Leon, ubos sa direksyon ni Conrado Peru.

Aduna say special participation si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Matteo isip si `Maria Makiling.’

Ang drama-thriller serye makita matag alas 4 sa hapon ug gi-produced sa award-winning team sa GMA Public Affairs nga maoy nagpaluyo sa hit TV series nga Lolong, The Write One, ug Owe My Love.