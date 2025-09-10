Ciar: Korapsiyon sa Pilipinas, may paglaom pa ba?

Nia ang sentiyemento sa mga taga-showbiz ning grabeng kinawatay sa pundo sa flood control projects diin dayag ang ilang kasuko ug kasagmuyo sa walay katapusang korupsyon karon sa Pilipinas.
RICHARD POON: “It’s a vicious cycle. Even if you’re a decent company who wants to participate in a government bidding, goodluck kung makakuha ng project. Hindi pa nagsisimula ang bidding talo ka na. So in the end kaibiganin mo mga taga procurement. Padulas here padulas there…”
KAREN DAVILA: “Parang naglolokohan tayong lahat, pinapagalitan n’yo ang DPWH pero yung totoo, the corruption starts with congress owning construction companies and getting alleged kickbacks.”
EDU MANZANO: “They tried their best to hide their CORRUPTION. And then God sent The RAIN… Mga taxpayer, tandaan niyo `to, wala talagang `pera ng gobyerno.’ Pera nating lahat `yan.”
ATOM ARAULLO: “Puro panukala, puro imbestigasyon, puro palabas, puro satsat. Pero ang mga big-time kurakot? Napaparusahan ba? Mas nananalo pa sa eleksyon.”
BIANCA GONZALEZ: “Nawa’y managot sa takdang panahon ang mga taong winawaldas sa pansariling karangyaan ang pinaghihirapan nating bayaran na walang katapusang buwis.”
VICE GANDA: “Super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Tapos bigla kong naalala `yung milyon-milyon kong tax na pinaghahati-hatian ng mga garapal na magnanakaw. Aray koooo!!”
NADINE LUSTRE: “Nakaka-discourage. It is good people are speaking up. It is important we are heard by the people. We all have to be outspoken. Kung hindi, walang mangyayari sa atin.”
ELIJAH CANLAS: “Marami akong nararamdamang galit, panghihinayang, sympathy sa mga kababayan natin. Dahil harap-harapan tayong niloloko, ginagago ng mga taong namumuno sa atin. Parang wala silang hiya lahat.”
MIKA SALAMANCA: “Alam kong madilim na, pero hindi ito oras para matulog, panatiliin nating dilat ang ating mga mata hanggang 2028, kaya ba?”
ELY BUENDIA: “It’s an injustice to the people, especially to the taxpayers, I’m included din, I pay my taxes. It’s a shame. I hope there will be justice for the people.”