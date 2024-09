Ciar: 'Maybe this time' composer, mga music icon nga mipanaw na

Sa kapaspas sa dagan sa panahon, wala lang hibaw-i nga ubay-ubay na diay sa mga music legend ang nitaliwan sa laing kalibutan karong tuiga.

Usa niini ang kompositor sa nag-viral karon nga kantang “Maybe This Time” nga si Dave Loggins.

Si Dave namatay sa edad nga 76 niadtong Hulyo 10, kun usa ka buwan sa wala pa nahimong dance craze sa Tiktok ang “Maybe This Time” version ni Sarah Geronimo.

Wala kaayo ni mabalita kay ang mas nailhan gud sa kadaghanan si Michael Martin Murphey, ang unang nagpasikat niining kantaha niadtong 1983.

Apan ang mga composer sa “Maybe This Time” nga silang Loggins ug Randy Goodrum mas sikat pa ni Murphey o ni Sarah kon buot hunahunaon.

Si Dave mao ang Grammy-nominated singer-songwriter sa 1974 hit “Please Come To Boston” ug ang ka-duet ni Anne Murray sa 1984 hit “Nobody Loves Me Like You Do.” Iyang ig-agaw si Kenny Loggins.

Samtang si Goodrum mao ang composer sa “It’s Sad To Belong” (England Dan and John Ford Coley), “Bluer Than Blue” (Michael Johnson), “I’ll Be Over You” (Toto), “You Needed Me” (Anne Murray), “Foolish Heart” (Steve Perry), ug daghan pa kaayo.

Silang Loggins ug Goodrum parehong mga hall of famer sa American music.

SERGIO MENDES

Gikan sa `60s bossa nova hangtod sa kasamtangan, ang Brazilian music legend nagpabilin nga kusog sa popular music sud sa kapin sa unom ka dekada.

Si Sergio Mendes ang nagpaluyo sa pipila ka mga biggest hits sa `70s ug `80s sama sa “Bridges,” “Love City,” “Never Gonna Let You Go,” “Let’s Give A Little More This Time” ug “What Do We Mean To Each Other.”

Ang pianist-arranger-songwriter nitaliwan sa edad nga 83 niadtong Septiyembre 5 tungod sa komplikasyon sa Covid-19.

EVELYN THOMAS

Ang American powerhouse vocalist nga si Evelyn Thomas ang nagpauso sa disco song nga “High Energy” niadtong 1984.

“High energy, your love is lifting me, lifting me high…” ang koro sa maong awit nga kusog kaayo kaniadto sa mga diskohan.

Aduna say version niini si Regine Velasquez nga nag-viral sa Tiktok niadtong 2022.

Si Thomas nabugtoan sa edad nga 70 niadtong Hulyo 21 tungod sa dugay na niyang gihambin nga sakit.

FRANK FARIAN

Si Frank Farian ang German singer, songwriter, ug record producer nga banggiitan sa pagmugna og vocal groups nga mag-lipsynch ug dunay mga ghost singer.

Usa niini ang 1970s pop duo nga `Milli Vanilli’ nga nagpasikat sa “Blame it on the Rain” ug “Girl I’m Gonna Miss You” nga nakontrobersiyal human nabuking.

Siya sab ang founder sa `Boney M’ nga nagpasikat sa “Daddy Cool” ug “Rasputin” ug sa Eurodance pop nga `La Bouche’ nga nagpasikat sa “Be My Lover.”

Si Farian nipanaw sa edad nga 82 niadtong Enero, kun duha katuig human giilisan og `heart valve’ sa baboy ang iyang kasingkasing.

HENRY FAMBROUGH

Si Henry Fambrough ang katapusang surviving original founding member sa The Spinners.

Si Fambrough ang lead vocalist sa ilang 1970s iconic hits nga “Just As Long As We Have Love” ug “I Don’t Want To Lose You.”

Ang American singer nagsugod sa The Spinners niadtong 1954 ug niritero sa miaging tuig lang. Namatay ni sa edad nga 85 niadtong Pebrero 7, 2024.