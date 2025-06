Ciar: Mga artista nga napaakan og iro, unsay leksyon?

Nunot sa nahitabo ni Kapuso star Michelle Dee nga napaakan og iro, tan-awa kon kinsa sa showbiz ang mga dunay susama niini og kasinatian ug kon unsay ilang mga nakat-onan sa maong hitabo.

KIM CHIU

Nakatilaw og tagam ang Chinita Princess niadtong 2019 human ni paaka og Pomeranian dog nga iya rang nasugatan sa Bonifacio Global City sa Taguig. Makita ang samad sa iyang tudlo. “Lesson learned never pet a `stranger’ dog, just because they’re cute and small,” ni Kim sa iyang IG post.

ANTOINETTE TAUS

Na-trauma si Antoinette human ni atakiha og dog breed nga Chow-Chow atol sa family wedding nga iyang gitambongan sa Baguio niadtong 2019. Ang iyang mga pinaakan naa sa dughan, bitiis, ug bukton. “My left forearm suffered the worst and took two hours of surgery and suturing,” sa iyang FB post.

ANGEL LOCSIN

Wala pasayloa bisan ang pet owner nga si Angel Locsin nga gipahit ang nawong sa iro. Aduna say blackeye ang aktres apan wala matino kon diin niya ni nakuha. Hinuon, bisan bakunado ang iyang iro, nagpa-anti-rabies shots ang aktres aron pagsiguro nga luwas siya sa impeksyon.

ALMA CONCEPCION

Niadto lang Pebrero, gipaambit ni Alma ang samad sa iyang baba nga gipaak sa ilang iro. Sa IG post, makitang giturokan ni og anti-rabies sa braso ug nawong sa health center. Ang iyang anak napaakan sab sa ilang iro. “Lesson for us… that we can just pet him and give him some caressing but definitely no more hugging from now on.”

SHARON CUNETA

Niadtong 2021, gipahit sa iyang pet dog ang simod sa Mega Star nga giingong unom pa lang ka adlaw niadtong higayona samtang iya ning gihagkanhagkan. “I had to gargle, ang hapdi… I had an icepack on my mouth,” sa IG post ni Sharon nga fur mom sa dili mominus 10 ka mga iro.

HEART EVANGELISTA

Niadtong 2022, gi-post sa aktres ang video dihang napaakan ang iyang liog sa iyang fur baby nga si Shuti. Ang tambag niya sa mga fur parent nga dili mokumpiyansa ug magpabakuna gyud. Wala hinuon ni makapugong sa iyang kawsa isip animal advocate. As of January 2025, si Heart aduna nay 15 Aspins ug uban pang breeding sa iro.