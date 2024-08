Ciar: Mga banggiitan manukar sa 1st Cebu Music Fest sa Amerika

Sa labing unang higayon sa kasaysayan, usa ka grupo sa mga tinahod ug inilang musikero sa Kabisay-an nga tua na nagbasi sa Amerika ang naghiusa alang sa dakong konsiyerto.

Ang “1st Cebu Music Festival-USA” gitakdang ipahigayon sa @The Grounds, Roseville, California karong Septiyembre 27, Biyernes, 4 p.m. to 10 p.m. nga pangulohan sa singer-songwriter nga si Rolly Wagas.

Kini mag-feature isip main act ni “40 The Band” vocalist Troy Degamo (now based in Canada), kinsa usa sa mga pioneer sa Cebu Local Ground niadtong `80s ug `90s.

Si Degamo mao ang nagpasikat sa original hit nga “Rain” nga local radio favorite niadtong `90s.

“This is a once-in-a-lifetime event that we hope will become an annual spectacle and spread a message of unity and peace through music,” matod ni Wagas nga usa ka full-time musician, producer, event organizer ug naila sa California isip si Rock N’ Rolly nga mo-perform og cover songs sa commercial gigs.

Si Wagas gikan sa iladong pamilya sa Compostela, Cebu ug tua na nagbasi sa California sukad niadtong 2006. Aduna siyay tulo ka mga album ug lakip sa iyang mga naka-back-to-back na silang Joey Ayala, Noel Cabangon, Asin, ug Tropical Depression.

Ug kinsa may wala makadungog sa “Kaming Mga Paradista” nga nidaug sa ikatulong ganti sa 6th Cebu Popular Music Festival niadtong 1986? Ang composer ug usa sa mga interpreter niini nga si Edwin Umapas ang gipaabot nga mokanta sa iyang iconic hit.

Gawas sa mga beteranong artist, naa usab ang mga batan-ong talent sama sa “Mikka and Friends” nga pangulohan sa Cebuana Pop Princess nga si `Mikka’ nga taga-Talamban ug regular performer sa California ug si “Mary Ann” nga taga-dakbayan sa Mandaue, Cebu nga sikat sa Sacramento, California isip rock balladeer.

Naa pud ang “Right as Rain”, usa ka pop rock & `80s New Wave Cebuano band ug ang “G2” nga mga active Bisdak member sa Church Choir/Band sa Sacramento.

Ang ilang taas nga listahan sa mga performer naglakip sa “Black Box,” usa ka hard rock band sa mga Bisaya; ug ang “After The Storm”, nga gilangkoban nilang Ruben ug Nonoy nga mga full-time folk and country musician sa Sugbo ug Manila nga nagbasi na sa Amerika.

Samtang ang Cebuanong si “DJ Odie Lim” nga naila sa iyang `80s Music ang mo-set sa mood sa audience.

Ang official house band sa 1st Cebu Music Festival-USA langkoban nilang Michael Ramos (lead guitar) ug Rowin Acaso (drums) nga parehong taga-Cebu, Sonny Plaza (keyboard) nga taga-Davao, ug Emil Pinlac (bass) nga taga-Paranaque.

Ang maong dream-come-true event gidalit ug gipaluyohan sa Tagpuan, Bai Cebu Lechon, Mango Tours, Acaso Design, Zena Catering, The Sugar Mommy, The Epley Team, Armstrong Hospice ug Eastern Home Health.

Ang VIP tickets sa 1st Cebu Music Festival-USA mapalit sa Evenbrite.com sa presyong US$100 (with seat and souvenir T-shirt) ug US$50 (Gen Ad.)