Ciar: Mga 'biggest taxpayer' sa Pinoy showbiz
Kon naglagot ka sa grabeng korapsiyon sa Pilipinas, samot na ang mga artista nga minilyon ang buhis. Kon pila, nia ang espekulasyon sa atong mga tinubdan sanglit wala man gyuy public records niini tungod sa “data privacy law.”
VICE GANDA: Si Vice ang top celebrity taxpayer sa 2024 sa Quezon City diin gibanabana sa P30M-P40M ang iyang buhis. Sa “Trillion Peso March” batok korapsiyon, death penalty ang iyang panawagan sa mga kawatan sa gobiyerno.
JULIA BARRETTO: Spotted sab si Julia Barretto sa protest rally niadtong Dominggo kinsa giila nga second highest celebrity taxpayer sa Quezon City sunod ni Vice Ganda sa 2024 nga dunay buhis nga mokabat sa P25 million.
SARAH GERONIMO: Gipasidunggan si Sarah sa BIR isip top taxpayer niadtong 2022 human ni nakabayad og P21 milyunes. Samtang gikan 2009 to 2015, giingong may total tax payment ni nga P100 milyunes.
ANNE CURTIS: Gikondinar ni Anne ang korapsiyon pinaagi sa pag-post sa iyang plake sa BIR isip usa sa mga top taxpaying personality. Ang buhis ni Anne mokabat sa P20M-P25M milyunes kada tuig.
COCO MARTIN: Si Coco ang usa sa mga top celebrity taxpayer sa Bureau of Internal Revenue (BIR). Ang iyang buhis naa sa P40M to P50M base sa iyang estimated net worth nga P800 milyunes.
DINGDONG DANTES: Sa Kapuso stars, si Dingdong ang may labing dako og buhis base sa net worth dul-an sa P1 bilyunes. Si Dingdong lakip sa nisalmot sa “Trillion Peso March” kontra korapsiyon.
KATHRYN BERNARDO: Ang Kapamilya actress ang usa sa mga top celebrity taxpayers sa BIR sa 2022 ug 2024 nga may estimated net worth nga P500 milyunes.
KIM CHIU: Usa si Kim sa giilang top taxpayers sa Quezon City sa 2024. Ang iyang estimated tax contribution naa sa P20M-P25M. Ang net worth sa aktres nagduwa sa P300M-P400M.
DANIEL PADILLA: Sama ni Kathryn Bernardo, si Daniel gipasidunggan sab sa Quezon City isip top taxpaying personality sa 2024 nga may estimated net worth nga P345 milyunes.