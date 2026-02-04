Ciar: Mga Cebuana nga mikulit sa int'l pageant

BEATRICE LUIGI GOMEZ-ODIN
Si Beatrice nga lumad nga taga San Fernando, Cebu ang labing unang “openly pansexual woman” nga nakoronahan nga Miss Universe Philippines. Siya ang nirepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe 2021 diin siya nahimong Top 5 Finalist.
GAZINI GANADOS
Natawo sa Dapitan, Zamboanga del Norte apan sa Talisay, Cebu na nidako. Si Gazini ang Miss Universe Philippines 2019 ug maoy nirepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe 2019 diin siya nahimong Top 20 semifinalist uban sa iyang Best National Costume Award.
NICOLE BORROMEO
Lumad sa Barangay Guadalupe, Cebu City, si Nicole ang Binibining Pilipinas International 2022 ug Miss International 2023 third runner-up. Siya sab ang Sinulog Festival Queen 2019, Reyna ng Aliwan 2019, Miss Millennial Philippines 2019, ug usa sa mga pambato sa Sugbo sa umaabot nga Miss Universe Philippines 2026.
KARLA HENRY-AMMANN
Ang Cebuana-Canadian beauty queen unang nakoronahan isip Miss Philippines Earth. Sa dihang iyang girepresentar ang Pilipinas sa Miss Earth 2008, siya sab ang nidaog nga maoy labing una sa Asian Region.
JAMIE HERRELL-MANOTOC
Si Jamie natawo sa California apan dinhi na siya sa Sugbo nagkolehiyo. Ang iyang mama taga Lungsod sa Medellin. Siya ang Miss Earth Philippines 2014 ug Miss Earth 2014. Niadtong Enero 9, 2026, gikasal siya ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotoc.
AZ MARTINEZ
Sa wala pa nahimong housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ug nahimong 4th Big Placer, si AZ Martinez naila na sa pageant industry. Siya ang Hiyas ng Pilipinas Elite World 2022 ug isip titleholder, siya ang nirepresentar sa Pilipinas sa Miss Summit International 2023 sa Florida, USA diin siya giproklamar nga overall winner.
TRACY MAUREEN PEREZ
Si Tracy ang Miss World Philippines 2021 ug Miss World 2021 Top 13 semifinalist nga gipahigayon sa Puerto Rico. Ang una niyang national pageant ang Miss World Philippines 2019 diin siya nasulod sa Top 12 semi-finalists nga nadaog ni Michelle Dee. / Photos: Instagram