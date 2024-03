Ciar: Mga celebrity nga mag-60 na karong 2024

Sa miaging tuig gikumpirmar ni Jackie Lou nga buwag na sila ni Ricky Davao niadtong 2000 pa. Duna siyay nakarelasyon apan nagbuwag sab sila. Sa vlog ni Amy Austria, matod niya nga wala na siya makigrelasyon pa. “If it’s God’s will, so be it.”

AIAI DELAS ALAS (Nobyembre 11)