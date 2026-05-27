Ciar: Mga celebrity nga mi-survive sa breast cancer

Dili lang ang aktres nga si Kaye Abad, apan buhing saksi ang nagkadaghan nga mga breast cancer survivor nga may kaayuhan ang maong sakit, ug nga wala ka mag-inusara kon nakigbatok ka man karon ning maong balatian.
Dra. Vicki Belo, 70
Si Dra. Vicki Belo na-diagnosed og stage 3 breast cancer niadtong 2016. Nagpatambal ni sa Europe diin siya gihatagan na lang og duha katuig nga mabuhi. Gihatagan sab ni og 50/50 chance sa mga doktor sa New York. “The number one secret is my daughter Scarlet. I wanna be with her. I don’t wanna leave her so young. I kept praying, ‘Lord, please give me time,’” ni Belo sa interbyu ni Korina Sanchez niadtong 2022.
Bibeth Orteza, 72
Ang aktres-writer-direktor na-diagnosed og stage 3-C breast cancer niadtong 2004. Apan sa usa ka artikulo sa “I can serve foundation,” matod ni Bibeth: “I didn’t see cancer as a death sentence, but something like getting a front row ticket to the first night of my wake.” Dugang pa niya nga wala siya mahadlok kay sayod siya naa ang Ginuo nagauban kaniya.
Daiana Menezes, 38
Usa sab ka cancer survivor ang Brazilian actress ug kanhi "Eat Bulaga" host nga si Menezes kinsa gihatagan na lang og duha ka tuig mabuhi niadtong 2018. Wala siya magpa-chemo apan nipaubos ni sa “lumpectomy surgery.” Gipaambit niya sa usa ka vlog nga doble ang gibati niya’ng kasakit tungod kay nakuha ang iyang four months old nga gisabak human naapektohan ni sa iyang pagpatambal.
Cesca Litton, 43
Ang kanhi TV personality nga si Cesca na-diagnosed niadtong 2024 apan iya ning gipaambit sa miaging tuig lang sa iyang Instagram. Matod ni Cesca, “Early detection is the key.” Sa iyang birthday niadtong Enero 7, nag-post ni sa iyang litrato nga may caption, “Made it to 43,” ug makita sa iyang medyas ang nakasuwat nga, “Dear cancer, you picked the wrong bitch.”
Timmy Cruz, 59
Wala na ang usa ka dughan sa OPM singer ug aktres tungod sa breast cancer niadtong 2016. "Even if the cancer was very small, I decided to remove one of my breasts. But it's okay, I have an implant, just so you know,” ni Timmy sa iyang 2023 interview sa Pep.ph. Sa iyang dakong pagsalig sa Ginuo, ang `80s “Boy” hitmaker 10 na katuig nga cancer-free.
Maritoni Fernandez, 57
Na-diagnosed ang aktres nga si Maritoni og 2a breast cancer niadtong 2001 human siya nanganak ni Lexi. Sa interbyu ni Toni Gonzaga, matod niya nga gitangtang ang bukol sa iyang dughan ug gipaubos siya sa chemo. Sukad niadto hangtod karon, cancer-free na si Maritoni. Makita sa iyang Instagram posts ang iyang healthy ug active lifestyle.