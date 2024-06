Ciar: Mga celebrity nga migradwar karong 2024

NATE ALCASID: “And just like that he is moving to junior high school. Nakakaiyak,” ang emosyonal nga post ni Ogie Alcasid sa anak nila ni Regine Velasquez nga nigradwar sa Centro Montessori. Ang anak ni Ogie (sa iyang ex-wife Michelle Van Eimeren) nga si Sarah mogradwar usab sa Nursing karong June sa Australia.