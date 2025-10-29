Superbalita Cebu

Ciar: Mga celebrity sa halloween costume party

Super Ka!
Ciar: Mga celebrity sa halloween costume party
Published on

Subay sa atong paghandom sa Kalag-Kalag, nia ang mga throwback photo sa mga local celebrity sa ilang kinakusgan nga Halloween costume. Kinsa sa imong hunahuna ang labing hadlok sa tanan?

VICE GANDA UG KARYLLE: Si Vice Ganda sa iyang `Annabelle doll’ costume nga inspired sa horror film “The Conjuring” ug si Karylle isip zombie.

GABBI UG KHALIL: Ang Kapuso couple nga silang Gabbi Garcia ug Khalil Ramos nga daw mga patay’ng buhi sa ilang pangkasal nga Halloween costume.

JED MADELA: Ang singing champion nga si Jed Madela sa iyang makapanlimbawot nga prosthetics isip zombie.

MARIAN, DINGDONG: Si Marian Rivera isip `Poison Ivy’ ug Dingdong Dantes isip `The Riddler’ nga inspired sa pelikulang “Batman Forever.” Samtang si Baby Zia isip si ‘Joker.’

MAINE MENDOZA: Maayo sab pagkahimo ang prosthetics ni Maine Mendoza isip nagkadugo nga zombie nga matod niya, “dream come true.”

KATHRYN UG DANIEL: Si Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla sa ilang makalilisang nga groom and bridal Halloween costume.

JANE DE LEON: Gipaambit ni Jane ang behind the scene sa iyang horror film, “Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital” nga nag-No.1 sa Netflix.

MELAI CANTIVEROS: Si Melai isip killer doll nga si Chucky, sa dihang nahimo ning contestant sa unang season sa reality show nga “Your Face Sounds Familiar.”

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph