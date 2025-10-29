Ciar: Mga celebrity sa halloween costume party

Subay sa atong paghandom sa Kalag-Kalag, nia ang mga throwback photo sa mga local celebrity sa ilang kinakusgan nga Halloween costume. Kinsa sa imong hunahuna ang labing hadlok sa tanan?
VICE GANDA UG KARYLLE: Si Vice Ganda sa iyang `Annabelle doll’ costume nga inspired sa horror film “The Conjuring” ug si Karylle isip zombie.
GABBI UG KHALIL: Ang Kapuso couple nga silang Gabbi Garcia ug Khalil Ramos nga daw mga patay’ng buhi sa ilang pangkasal nga Halloween costume.
JED MADELA: Ang singing champion nga si Jed Madela sa iyang makapanlimbawot nga prosthetics isip zombie.
MARIAN, DINGDONG: Si Marian Rivera isip `Poison Ivy’ ug Dingdong Dantes isip `The Riddler’ nga inspired sa pelikulang “Batman Forever.” Samtang si Baby Zia isip si ‘Joker.’
MAINE MENDOZA: Maayo sab pagkahimo ang prosthetics ni Maine Mendoza isip nagkadugo nga zombie nga matod niya, “dream come true.”
KATHRYN UG DANIEL: Si Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla sa ilang makalilisang nga groom and bridal Halloween costume.
JANE DE LEON: Gipaambit ni Jane ang behind the scene sa iyang horror film, “Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital” nga nag-No.1 sa Netflix.
MELAI CANTIVEROS: Si Melai isip killer doll nga si Chucky, sa dihang nahimo ning contestant sa unang season sa reality show nga “Your Face Sounds Familiar.”