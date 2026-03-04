Ciar: Mga edaran sa music industry, kumusta na?

Naibanan na sab ang mga music legend sa dekada `60 ug `70 sa pagpanaw ni Neil Sedaka, 86. Ilailaha kon kinsa ang iyang mga kadungan nga naa pa sa industriya. Kumusta na kaha sila?
TOM JONES, 85
Ang baritone singer kaduha na gioperahan sa hawak. Una, niadtong 2017 ug ikaduha, pag 2021. Mo-perform gihapon ni apan magsungkod na. Base sa mga nakasaksi nga maayo gihapon mokanta ang “Sexbomb” hitmaker. Si Tom mao ang nagpaluyo sa classic hits nga “Delilah,” ug “It’s Not Unusual.” / Photo: TomJones.com
CLIFF RICHARD, 85
Niadtong December 2025, gianunsyo ni Cliff Richard nga nawala na ang iyang prostate cancer. Karong 2026, nagplano ang British singer-songwriter nga mohimo na sa iyang final farewell tour. Si Richard ang nagpasikat sa “Ocean Deep” ug “Suddenly” nga duet nila ni Olivia Newton John. / Photo: Facebook
ENGELBERT HUMPERDINCK, 89
Luyo sa iyang health issue, si Engelbert aktibo gihapon sa concert tour. Niadtong November 7, 2025, nag-concert pa ni sa Waterfront Cebu City Hotel diin lakip sa iyang giawit ang iyang signature hits nga “Release Me” ug “The Way It Used To Be.” / Photo: Instagram
WILLIE NELSON, 92
Nag-antos karon si Willie sa chronic bronchitis nga epekto sa iyang pagkahinabako sauna. Apan sa iyang edad mo-perform gihapon. Ang American singer-guitarist ang nagpaluyo sa classic hits nga “Crazy” ug “Always on My Mind.” Usa sab siya sa nikanta sa 1985 hit nga “We Are The World.” / Photo: Instagram
PAUL ANKA, 84
Ang singer-composer nga si Paul Anka nakasal sa iyang batan-ong girlfriend niadtong 2016 apan human sa upat katuig nagbuwag ra sab dayon. Apan iya ning giilisan og mas batan-on pa base sa iyang Instagram post. Pipila sa iyang signature hits ang “Diana,” “You Are My Destiny,” ug “My Way.” / Photo: Instagram
NEIL DIAMOND, 85
Si Neil niretiro human na-diagnosed og Parkinson’s disease niadtong 2018 ug dili na kalakaw kon dili mag-wheelchair. Si Neil nisikat sa “Sweet Caroline,” “September Morn,” “Love On The Rocks,” “Hello Again,” ug “You Don’t Bring Me Flowers” nga duet nila ni Barbra Streisand. / Photo: YouTube
PAUL WILLIAMS, 85
Sukad niadtong 2009, ang Oscar-winning songwriter ug singer sa “Rainbow Connection” ang presidente ug chairman sa American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Si Williams ang composer sa classic hits nga “You And Me Against The World,” “I Won’t Last A Day Without You,” ug “We’ve Only Just Begun.”/ Photo: Wikipedia
JOHNNY MATHIS, 90
Aduna nay memory issues ang American singer hinungdan sa iyang pagretiro niadtong July 2025. Si Mathis nisikat sa standard songs sama sa “Misty” ug “Chances Are.” Nag-No. 1 sab sa US Billboard ang duet niya ni Deniece Williams nga “Too Much, Too Little, Too Late” ug “Friends in Love” ni Dionne Warwick. / Photo: Instagram