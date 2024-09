Ciar: Mga kasikas karong adlawa sa kasaysayan

Aduna ba sad moy mahinumdoman a­ning adlawa? Unsa man? Dali kay dungan natong lab-ason ang mga kagahapon.

SEPT. 19, 2004 - Gipatukar sa unang higa­yon ang labing unang Cebu Press Freedom jingle sa opening sa 10th Press Freedom Week nga gi-composed ning maong writer (Troy Ciar), nga gikan sa konsepto ni SunStar’s Public and Standards Editor Atty. Pachico A. Seares, ug gikanta nilang Rommel Tuico, Natasha Cang ug Eva Santos. / SunStar file

SEPT. 19, 2016 - Gisang-at ni Angelina Jolie ang iyang divorce papers human sa duha ka tuig nga kaminyuon niya ni Brad Pitt. Wala siya mangayo og sustento apan iyang gipangayo ang kustodiya sa ilang unom ka mga anak. / US Weekly

SEPT. 19, 1999 - Nagpakasal ang martial artist ug actor nga si Jet Li sa Hong Kong actress nga si Nina Li Chi kinsa iyang nahimamat sa shooting sa 1989 film, “Dragon Fight.” / Instagram

SEPT. 19, 2022 - Gianunsyo ni Dok Willie Ong nga si GMA Pinoy Pop Superstar Season 2 grand champion Gerald Santos ang modala sa iyang lifestory sa “I Will: The Musical.” Si Dok Willie na-diagnosed karon nga dunay cancer. / Facebook

SEPT. 19, 1985 - First day of showing sa pelikulang “Beware: Bed Sins” nga gibituonan nilang Sarsi Emmanuelle ug Brandy Ayala atol sa kasikatan sa “pene” o penetration movie niadtong '80s. / Pinoymoviegreats FB

SEPT. 19, 2004 - Namatay si Skeeter Davis, ang original American singer sa 1963 iconic hit nga “The End of the World” sa edad nga 72 human sa 16 katuig niyang pakigbatok sa breast cancer. / Last.fm

SEPT. 19, 2018 - Unang adlaw ni Ion Perez isip “Kuya Escort” sa Miss Q and A segment sa noontime show nga It’s Showtime isip kasamtangang hulip ni Greg Hawkins nga tua pa sa Amerika. / It’s Showtime

SEPT. 19, 1988 - Gi-released sa British new wave band Duran Duran ang “I Don’t Want Your Love,” ang first single sa ilang ikalimang studio album nga “Big Thing” nga mao say taytul sa ilang concert sa Araneta Coliseum niadtong Pebrero, 1989 diin nagkantidad lang og P750 ang VIP ticket. / Duranduran/fandom.com

SEPT. 19, 1940 - Birthday ni Paul Williams, ang singer-songwriter sa We’ve Only Just Begun, You and Me Against The World ug Rainy Days and Mondays. Birthday usab karon sa mga iconic singer Rex Smith (1955) ug Trisha Yearwood (1964). / Wikipedia