Ciar: Mga labing halinon nga kanta sa pasko

Sanglit pila na lang ka adlaw mag-Pasko na, manaygon una ta sa mga kinaham ninyong huni ug awit sa kapaskohan ug basaha kon unsay mga nagpaluyo nilang estorya.
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
Ang 1994 best-selling Christmas song ni Mariah Carey nakadawat og Diamond certification (10 times platinum) niadtong 2021 ug nakabuak na og tulo ka Guinness World Records isip highest-charting holiday song sa US Billboard. Giila ni karon nga usa sa mga best-selling digital singles of all time.
PASKO NA SINTA KO
Nasayod ka ba nga inspired ni sa love story sa duha ka mga sakop sa UP Concert Chorus (UPCC) niadtong 1970? Ang ilang voice teacher nga si Professor Aurelio Estanislao ang nitagik sa mga titik niini samtang si Francisco Dandan ang sa melodiya. Una ning gikanta sa UPCC niadtong 1977 ug gipasikat ni Gary Valenciano niadtong 1986.
SANA NGAYONG PASKO
Ang labing sikat nga kanta sa Pasko ni Ariel Rivera nga “Sana Ngayong Pasko” gi-composed ni Jimmy Borja sa dihang nagpuyo pa ni sa Guadalupe, Cebu niadtong 1993. “Ako ning gisuwat sud lang sa usa ka oras ug tunga,” paambit pa ni Jimmy sa akong interbyu niya. Ang maong awit nihakot og triple platinum awards sa BMG Records.
PERFECT CHRISTMAS
Tungod sa pressure sa Universal Records nga makahimo og romantic nga kanta sa Pasko, namugna ni Jose Mari Chan ang “Perfect Christmas” sulod lang sa duha ka adlaw. Wala damha nga usa ni sa mga nisikat sa iyang 1990 “Christmas In Our Hearts” album nga giilang best-selling OPM Christmas album of all time.
CHRISTMAS WON’T BE THE SAME WITHOUT YOU
Gisuwat ni Martin Nievera ang “Christmas Won’t Be The Same…” niadtong 1985 isip pahinungod niya ni Pops Fernandez kinsa wala makasinati nga makauban sa Pasko ang iyang Papa Eddie Fernandez. Kini human nga napriso ug namatay sa giingong pinusilay sa kapulisan. Ang maong awit gi-record ni Martin pila ka buwan sa wala pa ang ilang kasal ni Pops.
NABALI ANG KRISMAS TREE
“Paglili ko wa nay panty…” Mao ni ang labing sikat nga kanta ni Max Surban sa Pasko nga iyang gitagik ug giawit niadtong 1984 nga nakadawat og Gold ug Platinum Awards. “Sa mga Christmas song nako mao ni pinaka-hit gyud. Imagination and creativity ang pinakaimportante,” dason pa ni Max kon giunsa niya ni pag-compose.