Ciar: Mga nahitabo karong adlawa sa kasaysayan

Hunong una ug palandonga — ang pipila sa mga halandumong hitabo sa kultura ug kalingawan karong adlawa sa kasaysayan.
John, Priscilla gikasal
Pebrero 26, 2011 — Gikasal ang aktor nga si John Estrada sa Brazilian model-beauty queen nga si Priscillla Meirelles sa usa ka beach ceremony sa San Fernando, La Union. / Photo: Instagram
Titanic, Brittanic
Pebrero 26, 1914 — Duha ka tuig human sa trahedya sa Titanic, gilusad ang mas dako pa kaysa Titanic nga barko nga mao ang Brittanic. Apan sama sa Titanic, nalunod sab ang Brittanic human lang sa duha katuig. / Wikipedia
“Thriller” Album
Pebrero 26, 1983 — Nahimong No. 1 ang “Thriller” album ni Michael Jackson sulod sa 37 weeks sa US Billboard nga may iconic hits nga “Billy Jean” ug “Beat It” nga nagbukas sa bag-ong yugto sa pop music. / Onthisday.com
Napalgan nga patay
Pebrero 26, 2025 — Nadiskubre ang patayng lawas sa magtiayong Hollywood actor nga si Gene Hackman, 95 ug Betsy Arakawa, 65 sa ilang balay sa Santa Fe, New Mexico. / NBC News
“People Power”
Pebrero 26, 1986 — Ang iconic front page sa mantalaang Sun.Star Daily (karon Sun.Star Cebu) usa ka adlaw human gipalagpot sa Edsa People Power Revolution ang rehimeng Marcos. / Sunstar Cebu
Ellen, Derek uyab na
Pebrero 26, 2021 — Gikompirmar ni Derek Ramsay ug Ellen Adarna ang usa pa lang ka buwan nilang relasyon sa exclusive interview sa Pep.ph. Pagkasunod buwan, na-engaged sila ug gikasal November 11, 2021./ Instagram
Mga natawo karon
Pebrero 26 — Mga sikat nga natawo karong adlawa naglakip nilang Michael Bolton (1953), Miley Cyrus (1992), Alexa Ilacad (2000), Mikee Cojuangco-Jaworski (1974), ug Levi Strauss (1829), ang founder sa denim jeans. / Bornglorious.com
Nag-viral ang gown
Pebrero 26, 2015 — Nag-viral ang wedding gown ni Kitchie Nadal nga gisul-ob niya sa iyang kasal tungod sa presyo niini nga P799 lang nga napalit niya sa Makati Mall./ MangoRed Studios Facebook
Youngest Grammy Winner
Pebrero 26, 1997 — Ang American singer nga si LeAnn Rimes ang kinabataan nga nidaog sa Grammy Awards sa edad nga 14 isip Best New Artist sa iyang debut single nga “Blue.” / YouTube