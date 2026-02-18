Ciar: Mga Pinay aktres nga na-diagnosed og Hypothyroidism

Nahimong hot topic ang Hypothyroidism human nag-trending si Anne Curtis tungod sa daw bukol sa iyang liog. Base sa Mayoclinic, ang Hypothyroidism usa ka kondisyon diin ang thyroid gland dili makagama og igong hormones nga moresulta sa paghinay sa metabolismo, ug kon dili matambalan posibleng makamatay. Tan-awa kinsa sa Philippine showbiz ang aduna ning maong sakit.

CARLA ABELLANA

Niadtong September 2024 gibutyag ni Carla Abellana sa iyang Instagram nga lima na katuig siyang nag-antos sa sakit nga Hypothyroidism. “My hormones were nowhere within normal range, cortisol level was extremely high for so long.”

BEA ALONZO

Gawas sa PCOS (polycystic ovary syndrome), si Bea Alonzo na-diagnosed sab og Hypothyroidism nga maoy rason nga nanambok ni kaniadto. “I'm trying to address it now by working out, by dieting and taking meds for it and supplements,” ni Bea sa iyang April 2023 vlog.

RIA ATAYDE

Sa May 2023 interbyu, si Ria Atayde niangkon nga aduna siyay medical condition. “I have Hypothyroidism. I have no gallbladder. Losing weight is a lot harder for me than it is for other people. So, go ahead. Call me fat. Anong magagawa ninyo? I'm sick with stuff I can't fix."

SHAINA MAGDAYAO

Si Shaina Magdayao na-diagnosed og Hypothyroidism sa edad nga 25 nga maoy rason matod niya nga nawala siya sa ASAP. “It's been more than a year since I stopped eating meat (pork/chicken/beef), prioritising sleep and rest, letting go of stress,” sa iyang 2019 Instagram post.

CASSY LEGASPI

Daghan ang nakurat sa gianunsyo ni Cassy Legaspi niadtong Enero 2025 nga aduna siyay Hypothyroidism. "Fatigued ako, tapos intense falling hair. Sobra talaga! Tapos palagi akong nilalamig, parang may fever ako palagi,” ni Cassy sa episode sa Kapuso ArtisTambayan.

ANGEL LOCSIN

Mao sab ni suliran karon ni Angel Locsin kon nganong maglisod siya og pagamay tungod sa Hashimoto's thyroiditis nga nakaapekto sa iyang immune system. Daghan siyang gimentinar nga tambal ug lisod siya magsabak tungod sa iyang kondisyon.

MILES OCAMPO

“It all happened in an instant,” ni Miles Ocampo human ni nasakit ug naoperahan sa thyroid gland niadtong Marso 2023. “Waking up in the middle of the night cause I can’t breathe, I get tired so easily, sooooo frustrated with my weight gain, para akong palaging hapong-hapo and sinasakal.”

BELA PADILLA

Sa September 2023 interview sa YouTube vlog ni Karen Davila, gipaambit ni Bela Padilla nga usa sa mga simtomas nga iyang nasinati ang pagkamalimtanon. “After treatment, the brain fog went away and I lost 13 kilos in total, but it took six months.”

SHERYN REGIS

Si Sheryn Regis usa ka thyroid cancer survivor niadtong 2016. Gipahimangnoan ni sa doktor nga dili una mokanta sulod sa unom ka buwan human sa operasyon. Apan wala abti og buwan nikanta ni sa usa ka event ni Sto. Niño. “I held my faith that time nang sobra,” ni Sheryn sa episode sa “Kuan On One” ni Melai Cantiveros.