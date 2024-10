Ciar: Mga proud retokada sa showbiz

Sa interbyu sa “Fast talk with Boy Abunda,” niangkon si Jessica nga nagpataas siya og ilong kay sukad bata pa pirme siyang ma-bully nga bati og nawong. Mao nga human ni nagkampiyon sa The Clash Season 3 mipaubos dayon siya sa Rhinoplasty aron moguwapa. / Photos: The Clash, @jessicavillarubin IG

ANGELINE QUINTO